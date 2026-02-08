Muerte de un obrero por el desmoronamiento de tierra

El secretario general de la Uocra, Ramón Neyra se reunió con la intendente de Humahuaca, Karina Paniagua para abordar lo tristemente sucedido el pasado miércoles en la ciudad quebradeña, donde un obrero falleció al producirse el desprendimiento de tierra en una obra de colocación de caños.

El hecho se produjo en avenida Fangio (barrio San José), frente al río Grande cuando en una excavación de aproximadamente cuatro metros de profundidad colapsó repentinamente. En ella se desempeñaban tres obreros y al momento del derrumbe dos se encontraba dentro del pozo que fue cubierto por la tierra.

"Un suceso lamentable lo ocurrido en la empresa Casella S.A. con el fallecimiento de un compañero, mi obligación es estar acompañando a la familia y poniéndome a disposición en todo lo que fuera necesario. Aunque en estos casos nunca es suficiente, pero hay que demostrar la solidaridad social", señaló.

En el gremio "estamos muy consternados, conocíamos a nuestro compañero quien demostró siempre responsabilidad en su trabajo". El jueves Neyra dialogó con directivos de la empresa para constatar cómo se produjo el hecho y las condiciones en las cuales se desempeñaban los trabajadores, y "planteando lo que debía ser para que esto no se repita".

La obra estaba a cargo de Casella S.A., "o sea la responsable es ella, seguramente se cometió un error, está obligada en cuidar a los trabajadores porque tiene las áreas que se ocupa de ello. Evidentemente no se hicieron las cosas como corresponde y ocurrió lo peor para la familia", prosiguió.

Con la intendente humahuaqueña "hablé de lo ocurrido, tenía la obligación de reunirme con ella para abordar lo sucedido ya que el municipio también asumió su parte y se pudo al lado de la familia. Coincidimos sobre nuestro parecer de lo ocurrido y rechazamos la inoperancia de la empresa que tanto daño provocó".

A pesar de lo sucedido "acordamos en seguir adelante y ser más exigentes para que esto no vuelva a ocurrir", concluyó. La obra el jueves el viernes estuvo paralizada, y mañana se definirá la situación.