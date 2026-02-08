Carnaval: Habrá controles de alimentos en puestos de venta

El Departamento de Educación Alimentaria de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa que realizará controles en los principales eventos de carnaval. Las acciones incluyen un amplio operativo de control sobre la venta y manipulación de alimentos.

El operativo incluirá inspecciones en los corsos, el carnavalódromo y en los distintos puntos donde se desarrollen actividades festivas, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de vecinos y turistas.

Al respecto, Carolina Alemán referente del área, explicó que "con la llegada del carnaval, el Departamento de Educación Alimentaria estará presente en los corsos, en el carnavalódromo y en el Carnaval de Los Tekis, realizando controles integrales en todo lo relacionado con la manipulación y comercialización de alimentos".

Añadió que "las inspecciones abarcarán tanto a los vendedores ambulantes como a los food trucks y a los puestos ubicados dentro de las peñas", señaló.

Asimismo, indicó que se vienen realizando cursos de manipulación de alimentos con anticipación, "siempre se dictan estas capacitaciones una o dos semanas antes de cada evento, para aquellas personas que aún no cuenten con el carné correspondiente".

Especificó en este orden que "la mayoría de los vendedores tiene su documentación en regla, ya que los controles son constantes en cada actividad. De esta manera, quienes necesiten renovar el carnet o tengan personal nuevo pueden capacitarse a tiempo".

En cuanto a los controles, detalló Alemán: "Vamos a solicitar el carné de manipulador, se verificará el uso de uniforme completo y revisar las condiciones de higiene, además del funcionamiento de las heladeras, la correcta cadena de frío y las fechas de vencimiento de los productos".

Por último, dijo que "se tomarán muestras de algunos alimentos para su análisis en el laboratorio móvil, con el objetivo de garantizar que estén libres de contaminantes y sean aptos para el consumo".