Play Tennis dio inicio a la pretemporada 2026

La academia Play Tennis de San Pedro de Jujuy puso en marcha los trabajos físicos de pretemporada. "Son clases abiertas en diferentes días, horarios en las canchas de Sociedad Sirio Libanesa", anunció Martín Cozza.

El titular de la escuela contó que la idea es "estoy mucho con la parte social del tenis, por eso o hicimos abierto, para que realicen una base física con la pretemporada sumado a la parte técnica y después veremos si especialmente los menores, hacen el circuito de competición de la Asociación Argentina de Tenis".

"Estamos abocados sobre todo a lo que es aprendizaje y escuela de tenis, no tanto de competencia, queremos armar la base como iniciación deportiva, aunque tenemos gente de todas las edades y en ambos sexos".

Las clases son de lunes a viernes de 8.30 a 10.30 y por la tarde de 16 a 23 "hasta el momento sumamos una importante cantidad de participantes en cada uno de los horarios, de todas las edades y los niveles", subrayó el entrenador nivel 2 ITF y nivel 3 PTR.

Por otro lado, se refirió a las canchas de polvo de ladrillo de la entidad sampedreña "están en muy buenas condiciones, se hizo un trabajo importante con el recambio del suelo, esto nos permite mejorar el nivel con el correr de los trabajos".

Martín Cozza, hace varias temporadas cuenta con la academia Play Tennis, de allí surgieron jugadores que fueron protagonistas en el circuito nacional de la AAT representando a Jujuy en distintos certámenes de gran envergadura.

Si bien esta temporada la idea es seguir formando jugadores, sin dudas alguno que otro que se anime a salir a competir apostará por el circuito federado que lleva adelante la Asociación Jujeña de Tenis, sumado a los encuentros con otras escuelas que se realizan siempre.