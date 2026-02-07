Jujuy Básquet recibe a Independiente esta noche

Jujuy Básquet vuelve a salir a la cancha. Esta noche recibe a Independiente de Santiago del Estero desde las 21 en el estadio "Federación" por la fecha 21 de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina, luego de la victoria del viernes por la noche ante Bochas Sport Club 87-74.

Los "cóndores" van por más puntos para seguir acomodándose en la tabla de posiciones, sobre todo después de imponerse ante los cordobeses con parciales fueron; 23-32, 18-9, 23-18 y 23-15.

La visita se quedó con el primer parcial, de la mano de Juan Cruz Frontera, máximo anotador de la noche con 24 puntos, comenzó a manejar los tiempos. El local no encontraba la forma de bloquearlo cada vez que se posicionaba desde el perímetro. Por eso se fueron al primer descanso corto 23-32.

En el segundo chico, Jujuy Básquet mejoró las marcas, comenzó a tener efectividad, de a poco acortó la diferencia en el marcador con Thiago Roca, 19 puntos, y el trabajo de Grytsak bajo la tabla. La visita estiró la ventaja con Garate, pero en el cierre, los dirigidos por Guillermo Tasso se pusieron en partido con Marini que mejoró la efectividad partiendo al descanso largo 41 a 41.

En la reanudación de las acciones, todo fue parejo, punto a punto, sin embargo Jujuy Básquet con tiros desde el perímetro, se puso 9 a 3. De a poco comenzó a despegarse de Bochas, mantuvo la posesión de la bola, defendió bien y logró la ventaja de 64 a 59.

En el final, otra vez hubo mucho trabajo de las defensas, un parcial de 8-5 en 4 minutos de juego, obligó al técnico visitante a pedir minuto para acomodar ideas. En el regreso, Bochas Sport Club quedó encaminado para igualar las cosas, pero Marini con un triple casi sobre la chicharra destrabó la partida, los "cóndores" se agrandaron con el empuje del "jugador número seis" y la visita comenzó a jugar apurado. Después, intercambiaron puntos hasta coronar la victoria de Jujuy Básquet 87-74.

Síntesis

Jujuy Básquet 87: Inicial: Marini (16-2t), Stehli (8-1t), Grytsak (6), Tarnowyk (11-2t), Ibarra (15-2t). Ingresaron: Roveres (7), Roca (19-5t), Fornes (3-1t), Nistal (2), Nesman. DT: G. Tasso.

Bochas Sport Club 74: Inicial: Segura (4), Jure (13-3t), Garate (11), Frontera (24-5t), Walton (3). Ingresaron: Hateluk (5-1t), Aranda, Edwards, Ramallo (11-2t), Ligorria (3-1t). DT: J. Musina.

Parciales: 23-32, 18-9, 23-18 y 23-15. Progresivo: 23-32, 41-41, 64-59, 87-74. Jueces: Sergio Tarifeño y Silvio Guzmán. Comisionado Técnico: Rompan Guantay.