Positiva reunión de las federaciones del NOA en Santiago

En instalaciones de la Secretaría de Deportes de Santiago del Estero, se realizó el Primer Encuentro Regional de Federaciones del NOA". Silvio Román, tesorero de la Federación Jujeña de Fútbol, participó junto a Rubén Alderete, representante de los clubes de Jujuy ante el Consejo Federal.

Fue una jornada positiva, en la cual se trataron diversos temas aprovechando la importante presencia de las principales autoridades del fútbol del NOA como ser Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y los anfitriones.

La agenda de trabajo tuvo un intenso debate sobre el desarrollo de las diversas actividades que se comenzarán a plasmar en forma conjunta las federaciones participantes a través de los 80 dirigentes que participaron, ya que además estuvieron los representantes de los clubes y presidentes de las diversas ligas afiliadas al Consejo Federal de AFA.

Las jornadas de trabajo fueron intensas en cada rubro, donde se unificó el criterio para el desarrollo de las actividades principalmente del fútbol infanto juvenil, fútbol femenino y futsal en sus diversas categorías. La idea es lograr un proyecto a mediano y largo plazo con la capacitación y el desarrollo de los certámenes que marcarán una intensa actividad en el año y que potencie la competencia en la región.

Dentro del acta constitutiva de Santiago del Estero se ratificó plenamente el total apoyo a la gestión del Consejo Federal y de la Asociación del Fútbol Argentino, que tiene en Pablo Toviggino y en Claudio Tapia como los referentes del resurgimiento del fútbol argentino.

Luego de la firma del acta, se anunció que la próxima reunión del NOA será el 13 de marzo en Rosario de la Frontera dónde continuarán trabajando por el fútbol de la región.