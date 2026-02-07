Barcelona goleó 3 a 0 y sigue como único puntero

Barcelona derrotó por 3 a 0 a Mallorca en el "Camp Nou", en un encuentro correspondiente a la Fecha 23 de LaLiga, jugada este sábado, y con este triunfo se adueñó del primer puesto al sacarle cuatro puntos de diferencia de Real Madrid.

Los goles del equipo catalán fueron convertidos por Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal.

Desde el inicio del encuentro, Barcelona asumió el protagonismo con una clara vocación ofensiva frente al conjunto visitante que se mantuvo replegado en su campo y apostó a cortar los circuitos de juego del local.

Durante los primeros minutos, el equipo dirigido por el alemán Hans-Dieter Flick movió la pelota con paciencia, buscó espacios por las bandas y con llegadas frecuentes al área rival.

La apertura del marcador llegó a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Lewandowski recibió dentro del área, se acomodó y definió con precisión para marcar el 1 a 0.

Con la ventaja, Barcelona mantuvo el control del juego hasta el cierre de la primera mitad, administró la posesión y evitó cualquier intento de reacción de Mallorca, que no logró generar situaciones claras de peligro antes del descanso.

A los 16 minutos del segundo tiempo, Lamine Yamal apareció por el sector ofensivo, encaró con decisión y definió con calidad para establecer el 2 a 0, desatando el festejo en el "Camp Nou".

Mallorca intentó reaccionar con algunas modificaciones tácticas, pero se encontró con un Barcelona firme en defensa y preciso en la circulación del balón.

El golpe final llegó a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Marc Bernal aprovechó una jugada colectiva y definió con seguridad para sellar el 3-0 definitivo, cerrando una actuación convincente del conjunto catalán.

En el otro partido de la jornada, Real Sociedad le ganó 3 a 1 a Elche en Anoeta.