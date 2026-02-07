El cuadro está listo

El Abierto de Argentina comenzó oficialmente su 26º edicióndando inicio a la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Mientras continúan los partidos de la clasificación, ayer se realizó el sorteo del cuadro principal del ATP 250 que coronará a su campeón el próximo domingo.

El máximo favorito del certamen es Francisco Cerúndolo (19° del ranking mundial), quien encabeza la lista de preclasificados. Al igual que Sebastián Báez, Luciano Darderi y João Fonseca, campeón defensor, debutará directamente en la segunda ronda.

Entre los cruces con presencia argentina en la primera fase, Alex Barrena tendrá su estreno absoluto en el circuito ATP frente al checo Vit Kopriva, mientras que Facundo Díaz Acosta, campeón del torneo en 2024, se medirá con el chileno Alejandro Tabilo.

Por su parte, Román Burruchaga enfrentará al serbio Laslo Djere, Mariano Navone jugará ante el estadounidense Emilio Nava, y Juan Cerúndolo protagonizará uno de los duelos más atractivos ante el alemánAltmaier.

En la jornada de clasificación, seis argentinos buscaron un lugar en el cuadro principal, pero solo uno logró avanzar. Lautaro Midón superó con autoridad al brasileño Felipe Meligeni Alves por 6-2 y 6-2, manteniéndose con vida en la qualy.

El resto de los tenistas locales quedó eliminado: Genaro Alberto Olivieri cayó ante el boliviano Hugo Dellien (6-1 y 6-4), Juan Manuel La Serna frente al italiano Andrea Pellegrino (6-1 y 6-3), Andrea Collarini perdió en un ajustado partido contra Thiago Seyboth Wild (7-6, 6-7 y 6-4), Santiago Rodríguez Taverna fue superado por Marco Cecchinato (6-3 y 6-3), Nicolás Kicker cayó ante Francesco Passaro (6-3 y 6-3) y Juan Bautista Torres perdió con Daniel Galán por 6-2 y 7-6.