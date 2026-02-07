Joven se cayó al “canal de la muerte” y perdió la vida

El "canal de la muerte" de la ciudad de Perico se llevó a su segunda víctima en lo que va de 2026, tras la muerte de un hombre que circulaba en bicicleta y se cayó al cauce. Su cuerpo fue encontrado y extraído en la noche del pasado viernes para luego ser trasladado a la morgue del hospital "Arturo Zabala".

Eran cerca de las 22.30 cuando el Same fue alertado acerca de un hombre que se había caído en el mencionado curso de agua de la ciudad comercial, a la altura del barrio Nueva Ciudad.

Por eso, de inmediato acudió al lugar señalado una ambulancia y una comisión del Cuerpo de Rescate de los Bomberos para la búsqueda del protagonista del incidente. De esta manera se desplegó un operativo a contrarreloj para poder dar con el paradero en el cauce.

Así fue cómo minutos más tarde los bomberos hallaron el cuerpo y lo extrajeron a la superficie, para que el personal médico le practique las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el sitio. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos y debieron constatar el deceso, el cual fue determinado como asfixia por sumersión.

De acuerdo a la información policial, se trataba de un joven identificado como Joel Tomás Bruno, de entre 25 y 30 años, y vecino del barrio periqueño de El Éxodo. Además, los testigos del hecho al ser entrevistados por los uniformados refirieron que el fallecido transitaba en una bicicleta por el puente de color amarillo que cruza por encima del canal, perdió el equilibrio y se cayó. A raíz de esto, el fuerte caudal lo arrastró durante varios metros imposibilitando que pueda salir.

Luego de la confirmación de la tragedia, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital "Arturo Zabala" para la posterior entrega a sus familiares. Este incidente se trató de la segunda muerte en el conocido como "canal de la muerte", en el presente año.