Perdió la vida después de impactar en una columna

Un hombre perdió la vida al chocar su automóvil contra un poste de iluminación en cercanías del puente General Arias, en la capital jujeña. La mujer que viajaba como acompañante fue trasladada al hospital "Pablo Soria", en grave estado.

La jornada de ayer tuvo una segunda víctima fatal en incidentes viales, cuando alrededor de las 10 el Same fue alertado sobre un hecho cerca del viaducto que une los barrios Bajo La Viña y San Francisco de Álava, por sobre el Río Grande.

En esas circunstancias el personal médico arribó al lugar, en donde un auto Volkswagen Suran de color blanco se encontraba sobre la vereda del carril sur-norte de la avenida Dr. Vicente Cicarelli, en dirección al barrio Bajo La Viña.

Fue entonces que los profesionales intentaron reanimar al conductor que estaba inconsciente, pero no pudieron evitar su deceso. Mientras que la hija de la víctima, que viajaba como acompañante, fue trasladada de urgencia al hospital "Pablo Soria". Al cierre de esta edición, se encontraba en estado reservado en la unidad de terapia intensiva.

De acuerdo a la información suministrada por la Seccional 50° de Campo Verde, con jurisdicción en el lugar, el conductor falleció al instante debido a un traumatismo encéfalo craneal grave. Si bien se desconoce aún la mecánica del incidente, el sector izquierdo del rodado estaba destruido tras el violento impacto contra el poste de iluminación, el cual se encontraba seriamente dañado e inclinado.

Por otro lado, también trabajó el personal de Criminalística para conocer las causales del incidente, por disposición del ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Mientras, Seguridad Vial señalizó el lugar y redujo la calzada, luego del segundo fallecimiento a causa de un incidente de estas características en la jornada del sábado.