Pedro Ruiz, destacó el regreso del certamen salteño

En el estadio "Padre Ernesto Martearena" se realizó la presentación de la Copa Salta, algo celebrado por parte de Copa Jujuy, ya que regresará la Copa Norte. "Es una buena noticia para el fútbol de la región", apuntó Pedro Ruiz.

El Coordinador Provincial de Copa Jujuy Energía Viva estuvo en el lanzamiento oficial se hizo con la presencia de Sergio Chibán, titular de la Agencia Provincial Salta Deportes, el delegado del Consejo Federal de AFA por Jujuy, Rubén Alderete, la vicepresidenta de la Agencia, Claudia Vásquez; presidentes y delegados de las nueve Ligas de fútbol del interior y de la capitalina de la vecina provincia, como así también el director técnico ganador de la última edición de la Copa Salta, René Tapia y Cristian Burich de ATFA.

"Es una gran noticia para el fútbol del norte, no solo para el de Jujuy, que se vuelva a jugar Copa Salta, por eso acompañamos al Gobierno en este gran anuncio que hicieron", sostuvo el directivo jujeño.

Como siempre "van a jugar todas las ligas que tienen, algo fundamental de cara a la competencia que se viene y reeditar de nuevo los clásicos de Jujuy y Salta a través de la Copa Norte es importante para nosotros", y agregó "será en masculino y femenino como siempre".

Ruiz dijo que "felicitamos al Gobierno de la provincia de Salta por mantener esta iniciativa y que siga sosteniendo esta competencia en ambas provincias, hablábamos con Sergio Chibán y el Rubén Alderete, representante del Consejo, y remarcábamos que es ambicioso este proyecto, el objetivo es poder sumar otras provincias de la región como ser Tucumán y Santiago del Estero, vamos a iniciar estas tratativas como para tratar de sumar y que vaya creciendo esta Copa Norte", comentó.

A su tiempo, el presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán, destacó las expectativas que genera la Copa Salta y agradeció al gobernador Gustavo Sáenz porque "nos permite disfrutar del sueño que genera el certamen más federal del fútbol salteño, cuyo objetivo es la integración. Los clubes lo viven con mucha pasión y genera muchas expectativas poder jugar fuera de su región, además de la motivación de llegar a la gran final en el estadio Martearena".

De esta manera volverá a jugarse la Copa Norte entre los campeones de fútbol, tanto en masculino como femenino, de Jujuy y la vecina provincia de Salta, permitiéndole a todos los amantes de este deporte disfrutar de los clásicos.