En el pintoresco poblado de Uquía anteayer se realizó el 11° Encuentro de compadres agricultores y anateros, en un marco festivo y comunitario celebrando el tradicional Jueves de compadres anticipando la celebración del carnaval. El tinglado de la comparsa Los alegres de Uquía fue el lugar donde se desarrolló la festividad organizada por la comuna a través de su área de turismo y cultura, desde el mediodía y hasta el anochecer durante una jornada muy agradable.

PRODUCCIÓN | LORENA TEJERINA Y ALAN MAIDANA OFRECIERON SUS VERDURAS.

La apertura fue con la feria agrícola donde participaron los compadres mostrando y comercializando su producción agrícola, entre otros estuvieron Enrique Yurquina, Lorena Tejerina y Alan Maidana con sus zanahorias, acelga, remolacha, espinaca, repollo y otros.

INVITADAS | LAS ANATERAS FLOR DE RICA RICA HOMENAJEARON MERECIDAMENTE A LOS COMPADRES EN SU DÍA

Mientras tanto iban llegando los compadres del pueblo y de las comunidades rurales cercanas para celebrar, no antes de chayar el mojón y agradecer a la Madre Tierra la oportunidad de estar nuevamente en el festejo de amistad.

Al mediodía se habilitó la feria de comidas típicas donde se destacaron los tamales, el choclo con queso de cabra, las humitas y otras comidas de la zona; hasta que a las 14 dio apertura el espectáculo folclórico con la presentación de Los churquis.

TRADICIONALISTAS | LOS ANATEROS DEL GRUPO LOS TARKAS.

Sobre el escenario estuvieron también Los runas de Uquía, Walicho (integrado por Ramiro Zerpa, Darío Urbina, Gustavo Ortuño, Jorge Aquino y Joshué Aquino, jefe comunal del pueblo), El chango uqueño, Franco Barrionuevo y visitando el pueblo llegó Demi Carabajal, quien gustosamente brindó sus canciones.

Los anateros Los tarkas fueron muy aplaudidos al igual que Flor de rica rica, en representación del grupo Liliana Alemán recibió una distinción de parte de la Comuna entregada por Gustavo Sánchez, de Turismo y Cultura municipal; y Los anateros de Uquía hicieron de anfitriones.

Hubo también un homenaje a las familias agricultoras, entre ellas Vélez, Gutiérrez, Cabana (de Chucalezna), Garnica, Yurquina y Tejerina, y lógicamente a todos los compadres que fueron protagonistas de la jornada.