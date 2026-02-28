18°
28 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cámara del Tabaco
cuerpo en descomposición
joven apuñalado
Capacitación
FM Sol
Seccional 1º
Narcomenudeo
Yala
Apertura de Sesiones
LIGA PROFESIONAL
Cámara del Tabaco
cuerpo en descomposición
joven apuñalado
Capacitación
FM Sol
Seccional 1º
Narcomenudeo
Yala
Apertura de Sesiones
LIGA PROFESIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
SERRANÍAS DE ZAPLA

Encontraron un cuerpo en los márgenes del río Grande

Investigan si se trata de un hombre desaparecido el pasado 16 de febrero.

Sabado, 28 de febrero de 2026 00:00
RASTRILLAJE | SOBRE UN TRAMO DEL RÍO GRANDE.

Hallaron un cuerpo en las márgenes del río Grande, a la altura de las serranías de Zapla, tras un amplio rastrillaje para dar con el paradero de un hombre que se encuentra desaparecido desde el pasado 16 de febrero.

Hay que recordar que desde el pasado 18 de febrero, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda de persona para dar con el paradero de un hombre, identificado como Juan Valentín Vera de 45 años, que falta de su hogar desde el 16 de este mes.

Desde ese momento una comisión conformada por personal de Defensa Civil, Bomberos de la Policía y efectivos de diferentes divisiones rastrillaron el río Grande y sus márgenes, desde la altura de loteo Bárcena, en la capital jujeña, hasta Palpalá.

Fue en esas circunstancias que el mediodía del pasado jueves, el personal halló un cuerpo en avanzado estado de descomposición, mientras recorrían el caudal de agua a la altura de las serranías de Zapla.

Tras una alerta sobre el hallazgo, efectivos del departamento de Criminalística se movilizaron al lugar y realizaron las pericias de rigor.

Posteriormente, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, personal de Bomberos trasladó el cuerpo a la morgue de Judicial del barrio Alto Comedero.

Ayer, en tanto, se realizó la correspondiente autopsia para determinar las causales del deceso y establecer si se trata del hombre que era intensamente buscado. Aunque, hasta el cierre de este matutino, no trascendió el resultado del examen cadavérico.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD