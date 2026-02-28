Acordaron precio del tabaco con un 35% de incremento

Ayer alcanzaron un acuerdo para fijar el valor de la clase referencial B1F del tabaco en 5.139,45 pesos por kilogramo, lo que representa un incremento del 35% respecto de la temporada pasada, y se logró en la segunda reunión de negociación del año entre el sector tabacalero, los gobiernos de Jujuy y Salta y la industria. Destacaron lo significativo de haber acordado este mes, ya que en la última década las negociaciones se extendían hasta después de marzo. El compromiso asumido ahora es que el nuevo precio se abone en tiempo y forma.

El presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, explicó que el porcentaje acordado fue el resultado de intensas conversaciones. "El precio que se definió finalmente fue de 5.139,45 pesos, al que se llega tras consensuar un 35% de aumento respecto de la campaña pasada. Creo que fue lo posible. Siempre tratamos de buscar un porcentaje mayor, pero esto fue lo consensuado y lo que pudimos lograr", dijo y aseguró que se mantuvieron en la posición que les encomendaron.

Sobre el desarrollo de la negociación, reconoció que las posturas fueron firmes. "Cada sector defiende sus intereses; a nosotros nos toca representar a los productores y fijar los límites hasta donde podíamos firmar", dijo. Recordó que la discusión comenzó con una oferta del 27 % por parte de la industria y que luego se sucedieron propuestas del 29, 31 y 32%, hasta arribar al 35%. Si bien la Cámara había solicitado inicialmente un incremento del 45% y en la reunión previa realizada el 13 de este mes en Salta no se había logrado consenso, destacó que en esta oportunidad se pudo cerrar el acuerdo de manera anticipada, en un contexto de marcada imprevisibilidad tanto para compradores como para productores.

SECTOR TABACALERO | PEDRO PASCUTTINI, DE LA CÁMARA DEL TABACO.

Pascuttini consideró que haber cerrado el acuerdo en esta instancia permitirá ordenar el proceso de acopio y dar previsibilidad a los productores. "Es importante para que puedan empezar a cobrar el reajuste y afrontar las obligaciones económicas, en un contexto que viene siendo complejo", sostuvo. En ese sentido, sostuvo que desde la Cámara solicitaron que el pago se concrete lo antes posible y que se haga el esfuerzo necesario para comprar la totalidad del tabaco disponible, de modo que no quede producción sin comercializar.

En relación con la posibilidad de que la empresa Alliance One retome el acopio, explicó que será necesario que la operatoria recupere su normalidad para que el sistema funcione adecuadamente.

Pascuttini también advirtió sobre la necesidad de normalizar el ritmo de acopio, ya que actualmente presenta demoras que generan dificultades financieras en el sector. Informó que hasta la fecha se llevan acopiados más de 24.000 kilos, aunque todavía resta un volumen importante por comercializar, lo que mantiene la preocupación entre los productores.

Por su parte, el vicepresidente de la Cooperativa del Tabaco de Jujuy, Agustín Carrera, valoró el consenso alcanzado y sostuvo que la reunión permitió analizar el contexto internacional que atraviesa la actividad. "Fue un encuentro positivo. Sabemos que probablemente este año quede algo de stock, pero ya hemos enfrentado situaciones similares y siempre logramos salir adelante", afirmó.

Carrera consideró que el cierre anticipado del precio representa un avance respecto de campañas anteriores y sostuvo que existe la decisión de trabajar de manera articulada con las instituciones y los gobiernos de ambas provincias para abordar la estructura de costos. "Hoy tenemos un precio histórico para la B1F y, sin embargo, toda la cadena enfrenta dificultades para alcanzar rentabilidad", afirmó.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Carlos Abud Robles, recordó que ya en la reunión realizada en Salta se había anticipado que febrero sería el mes para definir el valor. "Había mucha predisposición para cerrar en febrero, lo cual es un logro importante. En los últimos diez años sólo en una oportunidad se había fijado el precio en este mes; generalmente se definía en marzo o más adelante", explicó.

Además, destacó la importancia de avanzar en una agenda conjunta entre Jujuy y Salta para fortalecer la cadena tabacalera, diversificar con subproductos y generar mayor valor agregado.

La reunión se llevó a cabo en el hotel Altos de la Viña y estuvo encabezada por el ministro Abud Robles, el secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, y la secretaria de Desarrollo Productivo de Jujuy, María Emilia Deiana. Participaron además representantes de las cámaras y cooperativas tabacaleras de ambas provincias, de la Asociación Tabacaleros de Salta, de las empresas Alliance One y Massalin Particulares, y productores del sector.

La competitividad, un desafío

El secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato Manero, también se refirió al acuerdo alcanzado y sostuvo que el incremento del 35% "no satisface plenamente a ninguna de las partes". Explicó que para la industria implica un esfuerzo significativo y que para el productor aún no cubre totalmente los costos, aunque destacó que el consenso permite sostener una de las economías regionales más importantes de Salta y Jujuy.

En cuanto al escenario internacional, advirtió que la competitividad será un desafío, ya que la industria anticipa dificultades para colocar el tabaco en el exterior, en un mercado cada vez más reducido y con sobreoferta. Recordó que el tabaco argentino mantiene como fortaleza su reconocida calidad, aunque el crecimiento sostenido de países como Brasil y la incorporación de nuevos productores al mercado mundial, son factores que presionan los precios a la baja.

Planteó la necesidad de trabajar con anticipación en una mesa conjunta entre industria y productores para revisar costos, financiamiento y el funcionamiento del Fondo Especial del Tabaco (FET), que resulta clave para complementar el precio acordado. Destacó la importancia de evitar la evasión y reforzar los controles para que el fondo se nutra correctamente.

Sobre la campaña en Salta, explicó que el acopio está próximo a finalizar tras un año climático favorable, con cosecha adelantada por lluvias tempranas y si bien hubo daños por granizo en unas 2.500 hectáreas, dijo que la producción es buena.

Proyecto de energía solar

En la reunión, el ministro de Desarrollo Productivo de Jujuy, Carlos Abud Robles, presentó el proyecto para la creación de una planta de energía solar para los productores. La iniciativa, ya aprobada por la Unidad Coordinadora, apunta a reducir los costos energéticos durante los tres meses de cosecha, período de mayor consumo eléctrico. En los meses restantes, la energía generada podrá inyectarse a la red, generando ingresos adicionales y contribuyendo a abaratar aún más el costo en época productiva. Se financiaría en parte con el Fondo Especial del Tabaco y el resto mediante obligaciones negociables u otras líneas a tasas accesibles. Resta aprobar el llamado a licitación.

Planteó además que se trabaja en investigación, desarrollo e incorporación de tecnología para mejorar la producción y disminuir costos financieros. Dijo que la rentabilidad tenderá a reducirse mientras aumentan los costos y las exigencias, por lo que es clave fortalecer estos pilares.