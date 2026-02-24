21°
24 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ciclo de Entrevistas
robo
LLA
Nuevo Régimen Penal Juvenil
La Quiaca
tránsito
Hecho histórico
Gran Hermano
Pami
sismo
Ciclo de Entrevistas
robo
LLA
Nuevo Régimen Penal Juvenil
La Quiaca
tránsito
Hecho histórico
Gran Hermano
Pami
sismo

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
TRANSITO

Restricciones y desvíos de tránsito en avenida Savio y Balbín

El miércoles 25 habrá restricción de media calzada en la avenida Savio de 8 a 14 horas. Los días 25 y 26 se efectuarán tareas de reparación de calzada en la avenida Balbín, el tránsito será desviado entre calle Las Llamas y Las Vicuñas.

Martes, 24 de febrero de 2026 17:43
AVENIDA SAVIO Y BALBIN CON TRANSITO RESTRINGIDO POR TRABAJOS.

El municipio capitalino informó a la población en general y a los conductores en particular que, con motivo de tareas de retiro de ornamentación lumínica sobre la avenida General Savio, se implementarán restricciones en la circulación vehicular.

Los trabajos se llevarán a cabo el miércoles 25 del corriente mes, en el horario de 8 a 14 horas. Durante ese lapso, se dispondrá la restricción del tránsito a media calzada en el sentido de circulación de egreso hacia el casco céntrico.

Asimismo, se comunica que, debido a tareas de reparación de calzada sobre avenida Balbín, en el tramo comprendido entre Las Llamas y Las Vicuñas, los días 25 y 26 se procederá al desvío del tránsito en el sentido de circulación hacia el Puente San Martín, el cual se realizará por la colectora en el sector mencionado.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal apostado en la zona, a fin de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de los trabajos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD