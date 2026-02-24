Tarde de martes con alerta amarilla por fuertes tormentas

Para la tarde- noche de este martes 24 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que rige una alerta amarilla por fuertes tormentas en las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara.

Según el organismo nacional, durante la tarde se anticipan temperaturas máximas de 28°C , con tormentas fuertes hasta la noche y probabilidades de precipitaciones que oscilan entre el 40% y el 70%.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas intensas.