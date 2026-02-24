Ocho familias aportaron sus muestras de ADN a la Fiscalía

En las últimas horas se conoció que ocho familias que tienen a un ser querido desaparecido se acercaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para ponerse en contacto con la Fiscalía y aportar muestras de ADN, en la investigación de la causa que tiene a Matías Jurado como supuesto asesino de cinco personas que han sido identificadas.

Cabe recordar que el pasado 11 de febrero el fiscal regional Guillermo Beller brindó una conferencia de prensa en una sede céntrica del MPA para comunicar que "quedaron dos perfiles genéticos abiertos, de quienes no se conoce a quiénes pertenecen. Es por ello que convocamos a todos los familiares de personas que se encuentren desaparecidas -en el tiempo que Jurado se encontraba en libertad- para poder determinar si ellos fueron víctimas de asesinato".

Así, tras doce días, ocho familias se acercaron a la sede del MPA de la avenida Urquiza 462 en la capital jujeña entre las 8 y las 13 "para tomar muestras de sus ADN y poder determinar si hay coincidencia o no con los perfiles hallados", detalló en ese momento el titular de la Fiscalía Regional.

Beller también explicó que se intenta finalizar con el proceso de Investigación Penal Preparatoria (IPP) para luego pedir que la causa sea elevada a juicio, que aún no tiene fecha. Lo que sí se conoce es que hasta el 4 de abril el acusado de cinco crímenes estará con prisión preventiva en la unidad penal de Gorriti.

Víctimas identificadas

Tal como lo narró El Tribuno de Jujuy en la edición del jueves 12 de febrero, "nosotros, en la recolección de evidencia que se hizo en la casa de Matías Jurado, habíamos podido obtener el perfil genético de varias personas, cinco de ellas las víctimas, de algunos familiares que vivían en la casa y habían quedado abiertos de dos masculinos", narró Beller, trayendo a la memoria cómo se descubrió a quiénes pertenecían los rastros. Se refirió a las víctimas confirmadas, Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60), Sergio Sosa (25), Jorge Omar Anachuri (68) y el empleado municipal Juan Carlos "San Martín" González (60). Por esa razón, Jurado está acusado de "homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, cinco hechos".

En ese contexto, Beller profundizó que quienes tengan familiares desaparecidos y sospechen que podrían ser víctimas de Jurado, "los vamos a estar esperando para explicarles los requisitos de tipificación del perfil de ADN y poder, posterior a eso, tomarles las muestras, mandar a laboratorio y hacer ese cotejo para saber si efectivamente las personas que dejen sus muestras son parientes de los individuos que se encontró sangre, estos dos perfiles abiertos". Esa convocatoria tiene fecha hasta el sábado 28 de febrero.

Al ser consultado sobre los requisitos, el fiscal regional prefirió no dar detalles al respecto para priorizar el encuentro y entrevistarse con los familiares de personas desaparecidas con anterioridad a la detención de Matías Jurado, a finales de julio pasado.

Estos últimos cotejos serán clave, porque "una vez cerrado, se podrá pasar a una etapa intermedia y esperar lo que es el debate de la causa Matías Jurado", aseguró el fiscal ante los medios de comunicación.

"Han quedado esos dos perfiles, que son de masculinos. Ahí vamos a empezar el cotejo de esta gente que desde el extranjero ya ha enviado muestras como otras personas que ya han dado las suyas. Queremos hacerlo todo de una sola vez para que no se escape nada y para cuando terminemos la investigación y lleguemos a debate, no tengamos que lamentar no haber seguido recabando información", remarcó el agente fiscal.

La futura elevación a juicio

Una de las preguntas que rodea la investigación es con respecto a la elevación a juicio de la causa caratulada como “homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, cinco hechos” contra Matías Jurado.

Ante esta requisitoria, Guillermo Beller explicó que “no es oportuno hablar de tiempo, porque también dependemos de la agenda de la Oficina de Gestión del Poder Judicial. Luego de estos cotejos de ADN para saber si sale alguna persona más que pueda estar individualizada, se seguirá investigando”. A lo que agregó: “En caso negativo, vamos a cerrar la investigación”.

En referencia a qué dijo el acusado de cinco crímenes ante el fiscal en cada una de las ocasiones que lo tuvo en frente, el funcionario respondió que “Matías Jurado ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa cinco veces, en las audiencias imputativas que hemos hecho. En cada una de ellas, él declaró pudiendo abstenerse de hacerlo conforme a su derecho constitucional”. “Por supuesto que el Código Procesal Penal de nuestra provincia le permite hacerlo. Si él quiere declarar, simplemente tiene que decírselo a su abogado defensor que vela por sus derechos e intereses, o lo hace saber y se pide la audiencia. No lo ha hecho y llegaremos a debate para escucharlo nuevamente, si es que no decide él usar este derecho”, recordó Beller.