Gremialista irá a la Justicia por la reforma

Santiago Hamud, secretario General de la CTA de los trabajadores, está convencido que el próximo viernes el Senado convertirá en ley la Modernización laboral, y anticipó que en consecuencia recurrirá a la Justicia porque "tiene muchos artículos que van por la ilegalidad".

Después de su aprobación en Diputados por 135 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones, el proyecto regresó al Senado donde fue aprobado días antes de la sesión en Diputados el pasado jueves, por un amplio número de votos lo que hace prever que será ley el fin de semana.

"Así será, aparentemente tendrían los números (el oficialismo nacional)", reconoció, pero advirtió que su posición y la de los restantes gremios "será recurrir a la vía judicial. Entendemos que tiene muchos artículos que van por la ilegalidad, así que nos resta esa posibilidad para frenar este atropello".

Anticipó que con los restantes gremios se están organizando y se manifestaran para hacer saber su desacuerdo y descontento con la reforma. Hoy Hamud se reunirá con la dirigencia de la CTA Jujuy y la CGT para definir las medidas que aplicarán, lo más probable es que nuevamente salgan a las calles.

"Si uno lee el proyecto de cabeza a pie, no hay ningún artículo que mejore la situación de los trabajadores, menos aún ningún libertario podrá decir que la reforma beneficia a la clase trabajadora", agregó el gremialista justicialista.

"Lamentablemente entendemos y así lo confirmamos que este proyecto de ley no es para generar trabajo, sino todo lo contrario, viene a precarizar el sistema laboral de los argentinos y a facilitar los despidos".

Hamud remarcó que a esta situación se suma la crisis económica, la caída del consumo, la inflación "que continúa creciendo" y los salarios "que aumentan muy poco. Al agravarse la realidad que ahora debe afrontar la apertura de la importación, es imposible que se genere empleo", advirtió.

Para él ninguna reforma podrá hacer frente a las políticas del Gobierno nacional, "lo que están legislando los diputados y senadoras va a contramano de las leyes laborales. Esto es una vuelta atrás, no hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores, todo el contenido beneficia únicamente a la patronal, es lamentable y preocupante".

Para el viernes deslizó que nuevamente estarán en la calle manifestando su rechazo, hoy "nos estamos reuniendo las tres centrales para definir qué medidas tomar y cómo vamos a seguir luchando. Hay una propuesta muy fuerte de convocar a otro paro y movilizarnos, no podemos quedarnos en silencio".

Consultado si los trabajadores tomaron conciencia de lo que significa la aprobación de la reforma, acusó que "hay un gran silencio mediático al respecto, por lo que hemos realizado jornadas de concientización para ayudar a los compañeros y sepan de qué se trata y cuanto nos perjudica. El discurso es que generará empleo en el país, pero es una más de las tantas mentiras del Gobierno nacional", finalizó.