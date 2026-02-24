Fuerte impacto en el bolsillo por la indumentaria escolar

A una semana del inicio del ciclo lectivo 2026, los comercios del centro de San Salvador de Jujuy registran un sostenido movimiento de familias que buscan completar la indumentaria escolar. Los precios varían según la calidad, la marca y el talle, con diferencias significativas entre locales, tiendas especializadas en uniformes y de deportes. Lo más caro son las chombas con logo de cada colegio y los calzados.

En el rubro guardapolvos, los valores parten desde los 10.000 pesos y pueden llegar hasta los 30.000 pesos en modelos rectos unisex, del talle 6 al 16, estos en una casa de ropa para toda la familia de una cadena nacional.

En otros negocios, se consiguen opciones a 15.000 pesos en talles del 6 al 14, mientras que algunos modelos con broches se ofrecen a 20.000 pesos. También hay propuestas de 18.000 y 22.000 pesos, y alternativas más elaboradas, como guardapolvos tableados de marcas reconocidas a 43.900 pesos o de otras marcas que alcanzan los 58.000 y 64.800 pesos.

ZAPATOS | HAY VARIADOS PRECIOS Y CALIDADES

Las chombas y remeras blancas presentan una amplia franja de precios. Una remera blanca de piqué hasta el talle 16 se ofrece a 5.000 pesos, en una casa nacional, mientras que la chomba azul parte de los 10.000 y puede llegar a 12.000 pesos, y los cardigans cuello V se encuentran a 20.000 pesos en galerías.

VIDRIERA ESCOLAR

En el caso de los uniformes para colegios públicos como privados que piden chombas con el logo del establecimiento, las cifras son mucho más elevadas. Cada chomba con logo bordado por pedido, tiene valores ascienden a 45.000 pesos, mientras en otra casa de acuerdo al colegio entre 31.000 a 36.000 pesos.

Las camisas escolares se consiguen desde 10.000 pesos en talles discontinuos, mientras que otras opciones alcanzan los 20.000 y 23.000 pesos en versiones elastizadas para mujer, la mayoría en pequeños comercios de galerías.

UNIFORMES | CAMISAS Y CONJUNTOS DEPORTIVOS EN VARIADOS PRECIOS.

En cuanto a pantalones y polleras, que se piden tanto en colegios públicos como privados, los precios rondan los 23.000 a 28.000 pesos en modelos de vestir azul o gris hasta el talle 44. Polleras y pantalones con determinados colores institucionales se encuentran a 20.000 en galerías y en otros comercios grandes llegan a 75.000 pesos.

Para educación física el presupuesto de la indumentaria no es menor. Los conjuntos azules que se suelen requerir en primaria y secundaria también muestran diferencias según el local, calidad y también si se venden solos o por prenda. Hay equipos sintéticos para talles chicos a 17.000 pesos, otros conjuntos de acetato se venden a 59.800 pesos y de algodón a 58.000, con algunas alternativas a 42.200 pesos en distintos locales de galerías. Los jogging, del talle 6 al 16, se ubican en torno a los 28.000 pesos, mientras que pantalones cortos cuestan alrededor de 7.000 pesos, pero sólo se encuentra a ese precio solo en una casa de ropa nacional.

Las remeras blancas de educación física oscilan entre 11.400 y 15.000 pesos. Y en casas más centradas en ropa deportiva los buzos específicos para la materia se ofrecen a 69.000 pesos.

OFERTAS A $17.000 EL CONJUNTO

El calzado es uno de los rubros de mayor impacto en el presupuesto familiar. Las zapatillas de cuero para adolescentes parten de 80.000 pesos y pueden superar los 90.000 en talles grandes. En marcas reconocidas, las de lona oscilan entre 55.000 y 79.000 pesos, mientras que modelos reforzados alcanzan los 69.000 y 79.000 pesos.

En casas de deportes céntricas se ofrecen opciones pequeñas a 43.000 y 60.000 pesos, otras marcas a 62.000 y 67.000 pesos, y modelos de primera línea que llegan a 129.000 y 155.000 pesos.

GUILLERMINAS DE $67.000 A $84.000

Los zapatos escolares negros tienen precios muy variados, desde 30.000 números hasta el 38, otra con cordones a 42.000 en una Zapatería de precios económicos, otras de precios promedio de 75.000 a 84.000 pesos de guillerminas y hasta 99.000 para varones, con velcro o con cordones en talles chicos, y pueden alcanzar los 169.000 pesos y otros modelos de vestir llegan a 189.000 pesos.

También se suman los accesorios. Las medias blancas se consiguen a 3.000 pesos el par o dos por 5.000 pesos. Las corbatas azul, verde o roja a 5000 pesos, y los corbatines del mismo estilo para uniformes a 3000 pesos.

ZAPATILLAS ENTRE $54.000 Y $72.000

Con este panorama, equipar a un estudiante implica una inversión considerable ya que se suele sumar el presupuesto para comprar los útiles escolares. Son especialmente más onerosos los casos en que las instituciones exigen prendas con logo o colores específicos, ya que se deben de disponer al menos de dos para el uso durante los cinco días a la semana.

Las consultas y demanda en los comercios se podía ver tibiamente, con gente buscando precios, otros acompañados por los chicos para poder probar tanto prendas de uniforme como los calzados.