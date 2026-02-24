El Deliberante quiaqueño debe incorporar a López

El Poder Judicial de Jujuy hizo lugar a la medida cautelar presentada por la edil electa en La Quiaca, Marcela López y ordenó al Concejo Deliberante de esa ciudad, su inmediata incorporación en un plazo de 10 días desde emitida la resolución. En las elecciones legislativas provinciales de mayo del año pasado, López junto a Gustavo Farfán (por el Movimiento Único Independiente) y Silvano Velázquez (del Frente Jujuy Crece) se impusieron por el voto popular.

Pero por denuncias de vecinos contra los dos primeros elevadas al cuerpo deliberativo, sus autoridades dispusieron que sea la Justicia provincial quien se expida al respecto. En tanto Velázquez sin ningún tipo de inconvenientes asumió su banca en diciembre pasado.

Desde entonces ambos se mantuvieron cuestionados por la opinión pública esperando la decisión de la Justicia, mientras tanto el Deliberante presidido por Hugo Barro, Trinidad Taboada (vicepresidenta 1°), Walter Escalante (vicepresidente 2º) y Velázquez vino funcionando normalmente.

"De mi parte debo obedecer lo que dice la Justicia, pero el Concejo tiene derecho a réplica y vamos a responder dentro de esos diez días; pero si la Justicia insiste en que debe asumir, no tengo ningún problema en que ocupe su banca", afirmó Barro.

Y advirtió que "si la Justicia dice que es legal que una persona desempeñe dos cargos a la vez no tengo ningún problema en que López asuma en su cargo, y se permitirá que cualquier empleado municipal venga a desempeñar funciones administrativas en el Deliberante".

Según Barro en la documentación que dispone, López en septiembre del 2023 pasa a ser empleada del municipio "con todos los papeles" y a la vez continuó desempeñándose como secretaria parlamentaria hasta diciembre de ese año nombrada por el entonces presidente del Deliberante, Jorge Tejerina.

Durante esos meses "ella firmaba la planilla como empleada municipal en el Concejo y en diciembre es enviada a cumplir tarea en el cementerio, sin embargo continúa asistiendo al Concejo. Del cementerio se venía corriendo para estar en las sesiones, el 9 de diciembre que fue la preparatoria firmó en el cementerio desde las 8 hasta las 13, y en el Deliberante estaba a partir de las 10".

Más adelante Barro señaló que llamará a sesión una vez que se inicie el período ordinario de sesiones, "ignoro si los ediles se encuentran en La Quiaca, no puedo sólo hacerla asumir. Cuando haya quórum podrá ocupar su banca, pero la Justicia deberá decirme si es legal que una persona realice doble función".

En diciembre pasado al Concejo "llegaron denuncias contra Farfán por usurpación y 25 casos de violencia de género; y a López la acusan por haber cumplido doble función (durante la gestión de Blas Gallardo) como empleada del municipio en el cementerio y a la vez como secretaria parlamentaria en el Deliberante", especificó Barro.

Respecto a la situación de Farfán, el titular del cuerpo apuntó que están esperando lo que diga la Justicia, "aparte de las denuncias por usurpación, no podemos ingresar una persona con antecedes por violencia de género. Pero si la Justicia dice que a pesar de eso debe asumir, no tengo problema y también asumirá".