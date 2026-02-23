21°
24 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Zona Franca

La Quiaca celebrará el 28 sus 119 años de historia

El viernes desde las 16 será el espectáculo musical con la presencia de Sergio Galleguillo, Los iracundos y otros.

Lunes, 23 de febrero de 2026 23:59
DANIEL SALAS

Los quiaqueños el fin de semana estarán de celebración. La ciudad cumplirá 119 años de fundación y lo festejarán con diversas actividades organizadas por el municipio con acompañamiento de las instituciones intermedias.

En medio de los últimos festejos carnestolendos se cumplieron unas propuestas deportivas, congregando a numerosos participantes y público de la ciudad y de los poblados vecinos.

El festejo por el aniversario será muy particular para las autoridades y la ciudadanía por dos motivos que gran importancia para el desarrollo y el progreso de la comuna en la región y la provincia.

Uno, por el reciente anunció confirmando el establecimiento de la Zona Franca minorista con el llamado a licitación para su concesión, construcción, explotación y administración, por parte del Gobierno provincial; y por otro lado, la inauguración de la primera etapa del Complejo Cultural.

Desde ayer y hasta el próximo viernes a las 9 en la plaza Centenario se izará la Bandera nacional por parte de diversas instituciones intermedias, hoy le corresponde a la Escuela Normal - Nivel secundario, Gendarmería nacional, Escuela de Comercio N° 1, Escuela de Minas, Escuela Técnica N° 1 y Colegio Secundario N° 69.

El sábado, el programa de actos centrales se iniciará a las 7 con una diana de honor con el intendente Dante Velázquez; quince minutos después en el edificio municipal se izará la Enseña nacional; y a las 7.30 se colocarán ofrendas florales al pie del busto que recuerda al gobernador Eugenio Tello.

A las 8 en el Hotel de Turismo se servirá un desayuno a los funcionarios municipales, autoridades provinciales y municipales invitadas y a personalidades de la ciudad; posteriormente a las 9.30 en la Iglesia "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" se realizará el tradicional Tedeum.

Y a las 10 en la plaza Centenario iniciará el acto protocolar en el cual de entregarán reconocimientos a vecinas centenarias; a las 11 iniciará el desfile cívico, militar y gaucho; y a las 13 se inaugurará la primera etapa del Complejo Cultural.

 

