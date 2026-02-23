Se consolida modernización del Sistema de Administración Minera

El Juzgado de Minas dio a conocer que, a partir del 2 de marzo de 2026, entrará en vigencia obligatoria el Sistema Integral de Legajo y Administración Minera (Silami), plataforma que permitirá la gestión íntegramente digital de los expedientes mineros.

La medida se inscribe dentro del eje de modernización del Estado contemplado en el Plan Estratégico Provincial, cuyo objetivo central es consolidar una administración pública eficiente, transparente y orientada al desarrollo productivo sostenible.

Una política pública

De acuerdo con un comunicado oficial, la creación del Ministerio de Minería de Jujuy constituyó una decisión estratégica destinada a jerarquizar institucionalmente la actividad, dotándola de mayor coordinación, planificación y capacidad de gestión. En ese marco, la digitalización total del procedimiento ante el Juzgado de Minas se presenta como una herramienta estructural para acompañar el crecimiento del sector con reglas claras, previsibilidad y estándares modernos de administración.

Desde la fecha indicada, el uso del sistema Silami será obligatorio y excluyente para la presentación, seguimiento y resolución de todos los trámites mineros, reemplazando definitivamente el soporte papel. La implementación alcanza a abogados, escribanos, gestores, empresas y demás actores del ecosistema minero.

Transparencia

La puesta en marcha del sistema permitirá garantizar la trazabilidad completa y el registro electrónico de cada actuación administrativa, reducir los tiempos procesales y optimizar la gestión de pedimentos y concesiones. Asimismo, facilitará el acceso remoto y permanente a los expedientes, fortalecerá los estándares de transparencia institucional y consolidará la seguridad jurídica mediante procedimientos estandarizados y auditables.

"Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, institucionalidad sólida y confianza pública", expresaron desde la cartera oficial.

La digitalización integral del sistema minero no solo modernizará la gestión administrativa, sino que posicionará a la provincia de Jujuy como referente en gobernanza minera, brindando previsibilidad a las inversiones y fortaleciendo la institucionalidad del sector como política de Estado.

Las autoridades instan a los profesionales y operadores a interiorizarse en la normativa y los manuales que serán puestos a disposición, a fin de garantizar una transición ordenada y eficiente hacia el nuevo esquema digital.

"Con esta decisión estratégica, Jujuy profundiza su proceso de modernización estatal y consolida un marco de transparencia, seguridad jurídica y desarrollo sostenible para el presente y el futuro de la actividad minera provincial", afirmaron.