Rizzotti: “Hay que terminar con la industria del juicio”

El diputado nacional por Jujuy, Jorge Rizzotti, explicó los motivos por los cuales votó a favor de la reforma laboral en general y se opuso en particular a artículos como el fondo para indemnizaciones financiado por la Anses, la derogación del estatuto del periodista y el banco de horas. En diálogo con FM Sol de El Tribuno de Jujuy, señaló que acompañó la ley porque se necesita "una modernización" de la norma y porque rechaza la "terrible industria del juicio" que afecta a muchas Pymes argentinas. Sin embargo, recordó que presentó un dictamen de minoría que no fue acompañado en el recinto.

"El tema de la industria del juicio es un asunto al que era necesario encontrarle una solución, pero la que se encontró no era la mejor. Este fondo para pagar las indemnizaciones, el famoso FAL, era necesario pero lo que no estoy de acuerdo es que los empresarios se fondeen con recursos de la Anses. Es una locura sacarle a los jubilados para proteger a los empresarios. Ese fondo tampoco debería haber sido obligatorio, sino optativo", explicó el legislador sobre las indemnizaciones por despido. Y ejemplificó: "Si ponés una sanguchería y tomás un empleado, que asesorado por un abogado trabaja seis meses, te hacen un juicio y te terminan cerrando la sanguchería, no tenés forma de aguantar. ¿Eso favorece a la generación de empleo? No. Esta reforma genera algún marco de protección para que eso no le suceda al pequeño empresario, no estoy hablando de los ingenios, no estoy hablando de las mineras, estoy hablando de los pequeños empresarios".

Rizzotti sostuvo que "el problema del empleo no es el problema de que la ley de trabajo es anacrónica, el problema del empleo es la situación económica en la que vive el país, la falta de consumo, las importaciones, lo que pasó con Fate. El problema del cierre de Fate no es un conflicto entre los trabajadores y la patronal sino un problema de la empresa con la economía". "Esta ley por sí sola no va a ser una solución, ya que mientras no se modifiquen las pautas dentro del marco económico, impositivo y arancelario, no va a haber evolución. Mientras el consumo sigue estancado y cayendo, no va a haber crecimiento, entonces no va a haber mayor empleo", añadió.

Consultado sobre porqué decidió votar a favor de la ley pese al rechazo de los gremios, sostuvo que cree "se necesitan modificar algunas leyes y una de ellas es la ley laboral". Rizzotti expresó que "respecto a eso había que avanzar sobre algunas modificaciones" pero que no ha logrado "conseguir el acompañamiento de lo que fue su dictamen de comisión respecto de la ley, porque hay una mayoría que es libertaria". "Yo tengo diferencias terribles con el gobierno nacional en el tema de las universidades, de la discapacidad, del Garrahan y en un montón de aspectos. En el caso puntual de esta reforma una de las cosas que creo que hay que acompañar es la situación de los pequeñas y medianas empresas, que la verdad no quieren contratar porque tienen temor a los juicios. Tenemos montada en todos lados una industria del juicio laboral que es terrible", indicó.

Al ser interrogado sobre los motivos de su voto favorable en general y el rechazo de su par María Inés Zigarán, explicó la única diferencia fue que él "entendía que era necesario la aprobación de la ley y ella no". "En mi caso yo he firmado un dictamen de minoría, donde planteábamos la necesidad de hacer una reforma laboral, pero, donde sacábamos el tema de la derogación del estatuto del periodista, planteábamos que el FAL no podía ser obligatorio ni fondearse con la Anses y también nos oponíamos al banco de horas. Mi expresión era que estaba de acuerdo con una reforma laboral, pero con este contenido. Zigarán votó en contra en general y, después, en los artículos en particular, hemos votado exactamente lo mismo".

El diputado por Jujuy manifestó que: "La Libertad Avanza no reconoce que hay situaciones del país que también hay que atender hoy, ya que la reforma laboral por sí sola no va a mejorar el empleo". Además, criticó la "actitud prepotente" del oficialismo de tratar la reforma a los "empujones en sesiones extraordinarias", aseguró que "todos los senadores conocían el artículo 44" y negó haber recibido presiones para votar en favor de la norma. "Yo no he visto diputados en esta elección presionados. Sí puedo decir que en el Congreso anterior, claramente, cuando se hizo el tratamiento de la ley Bases, la presión a los legisladores era pública", aseguró.

Consultado sobre que tiene de "moderno" esta reforma laboral, señaló que "nada, le falta mucho teniendo en cuenta que una reforma moderna para el trabajo incluiría las últimas formas y metodologías de trabajar, cosa que no ocurrió". Y concluyó: "Antes el mayor premio de un trabajadores era quedar en la planta permanente, estar en blanco en una empresa y sentir que ahí ibas a terminar tu vida laboral. Hoy si a un joven que entra a trabajar le decís que va a ser planta permanente te insultan y te dicen que ni locos se pasarán toda la vida haciendo solo esto".