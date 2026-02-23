Sorteo de kits escolares a beneficio de fundación

Desde la fundación "Hablemos de Autismo Jujuy" organizaron un bono contribución solidario que se sorteará el próximo 27 de febrero y el premio será de cinco kits escolares para iniciar el presente ciclo lectivo 2026.

Cada kit escolar contiene una cartuchera, un compás, un set de témpera, un juego de lápices de colores, dos plasticolas, una tijera, dos lapiceras azules, dos lápices negros, dos borradores, dos sacapuntas, ocho anillos, dos marcadores, cuatro resaltadores, tres pinceles, una cinta de enmascarar, una plancha de rótulos -ocho en total-, dos cartulinas de colores, dos afiches de colores, una carpeta número 6 para dibujo, un block de hojas número 6, tres carpetas número 3, un repuesto de hojas rayadas -96 unidades-, un repuesto de hojas cuadriculadas -96 unidades-, un cuaderno con espiral, un block de hojas de colores y un set de instrumentos de geometría.

Todo lo recaudado será destinado a continuar trabajando con la misión de visibilizar el Trastorno del Espectro Autista (TEA) a través de informar, orientar y acompañar a familiares de personas con esta condición para buscar mejorar su calidad de vida.

VOLUNTARIAS | PREDISPUESTAS A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

"Hablemos de Autismo" es una organización creada para velar por el respeto de las personas con TEA, por su dignidad y el cumplimiento de sus derechos, buscando eliminar los obstáculos y barreras que restrinjan o eliminen el acceso a los mismos.

Las personas que quieran ser parte, pueden escribir a la página de la institución; y otra forma de contacto para adquirir los números es mediante los voluntarios que también cuentan con planillas para la venta.

El valor de la rifa es de 2000 pesos y se realizará el sorteo en vivo a través de la página Hablemos de Autismo Jujuy vía Facebook.

Por consultas e información sobre las actividades; escribir al correo electrónico [email protected]

Promueven el sistema Braille

SISTEMA BRAILLE | LECTOESCRITURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.

Desde la fundación Mujeres Derribando Barreras - Mudeba concientizan sobre el Braille como sistema de lectoescritura para personas con discapacidad visual en honor a Luis Braille, quien lo inventó y que es fundamental para la autonomía de las personas ciegas. Abordan la importancia de garantizar el acceso al sistema, impulsando la igualdad de oportunidades en la inclusión social. Es importante resaltar que desde Mudeba apuntan a que el Braille esté más presente en las señales viales, en los medicamentos y en los alimentos para mejorar las conexiones en la comunidad.

Inscriben en “Aquí estoy”

TALLER DE PASTELERÍA

La fundación “Aquí estoy” abre sus inscripciones para el presente ciclo lectivo con actividades de psicomotricidad, manualidades, pintura, educación física, expresión corporal, baile adaptado, cerámica, panadería, pastelería y pedagogía. Desde la entidad, la propuesta se mantiene destinada a mejorar la calidad de vida de jóvenes y adultos con discapacidad. La referente Adriana Chávez anticipó que las clases se iniciarán en marzo y los requisitos son tener de catorce años en adelante, apto médico, DNI - PCD del tutor o acompañante y Certificado Único de Discapacidad - Cud. Más información en el facebook; Aquiestoy Jujuy