Insripciones 2026 para CDI y CRI en Palpalá

Los CDI y CRI de la ciudad, que se encuentran en el CIC de Canal de Beagle, San José, Sarmiento, SUM del barrio Las Tipas y Antártida Argentina, tienen como objetivo que los niños que asisten a dicho espacio tengan contención, inclusión, aprendizaje y estimulación temprana. Es por ello que las inscripciones continúan hasta el 24 de febrero en los lugares mencionados.

La gestión del intendente Rubén Eduardo refuerza su compromiso con la infancia palpaleña mediante la inauguración de un nuevo CDI en el barrio Antártida Argentina, e invita a todos los interesados a acercarse a las dependencias correspondientes en las fechas y horarios establecidos, con el fin de asegurar el cupo para los niños, en estos espacios que contribuyen de manera fundamental al desarrollo saludable y el crecimiento integral de la infancia local.

En este contexto, la coordinadora de Niñez Adolescencia y Familia, Verónica García, declaró que la obra que se encontraba inconclusa ha sido finalizada con recursos propios del municipio, demostrando la prioridad que el gobierno local otorga a las políticas destinadas a la niñez. Más adelante, señaló que "es importante la contención de estos niños, ya que seguramente muchos de los padres trabajan o realizan diversas actividades", añadiendo que el Intendente brinda apoyo constante a estas iniciativas, enfocado en garantizar la integración y el bienestar integral de los pequeños.

Los centros disponibles son:

CDI Jardín de mis Sueños (barrio Canal de Beagle): CIC Nº2, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas.

CDI San José (barrio San José): CIC Nº1, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas.

CRI Sol y Esperanza (barrio Las Tipas): SUM del barrio, avenida Pilar Bermúdez, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas.

CRI Mundo de Fantasía (barrio Sarmiento): SUM del barrio, calle Coronel Santibáñez, de 9 a 12 horas.

CRI Trapito (barrio Antártida Argentina): SUM del barrio, calle Cabo San Pablo s/n, de 9 a 12 horas.

Para llevar a cabo el trámite de inscripción, los padres de familia o responsables deben presentar una documentación completa: fotocopia del DNI del menor y del adulto a cargo, carnet de vacunas actualizado, registro de talla y peso, certificado de residencia y convivencia, así como el formulario de inscripción, disponible directamente en los lugares designados para el proceso.