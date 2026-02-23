Olga llega a Jujuy con Cazzu como gran invitada

La noticia cayó como un baldazo de agua fria. Sin avisos previos, la reconocida trapera Cazzu llegará este miércoles 25 de febrero a San Pedro de Jujuy para ofrecer una presentación en vivo en el corazón de la ciudad.

La confirmación llegó directamente desde la cuenta oficial de @olgaenvivo, el canal de streaming creado por Migue Granados. La plataforma transmitirá desde la Plaza Belgrano el programa "Tapados de Laburo", que cuenta con la conducción de Nachito Elizalde, Paula Chaves, Luli González, Evelyn Botto y el streamer Mortedor, y tendrá a la artista jujeña como invitada estelar en un formato que combinará música y entrevista.

Para los jujeños, la noticia resultó totalmente inesperada pero representa una alegría inmensa, poder ver y escuchar en vivo a una de las máximas referentes del trap latino, que además es oriunda de la provincia. La cita será a las 12:30 en Sarmiento entre Rogelio Leach y Bartolomé Mitre, con entrada libre y gratuita para quienes quieran acercarse a presenciar el evento.

La transmisión podrá seguirse también a través de YouTube, permitiendo que aquellos que no puedan llegar hasta San Pedro disfruten de la presentación de la artista que supo poner a Jujuy en lo más alto de la escena urbana internacional.