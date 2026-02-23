Jujuy alcanza 17 procedimientos de ablación en este 2026

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que, gracias a la sensibilización de la comunidad sobre la importancia de la donación de órganos para salvar vidas y el trabajo permanente de los equipos interdisciplinarios, se concretaron recientemente tres nuevos operativos de ablación en hospitales San Roque y Pablo Soria de la capital provincial.

De este modo, desde el inicio de 2026, la provincia suma un total de 17 procedimientos de donación de órganos y tejidos destinados a personas de todas las edades que transitan situaciones críticas de salud y requieren un trasplante para su recuperación.

La promulgación y la aplicación de la Ley Justina en 2018 junto a una política sanitaria especifica en Jujuy permite a la provincia sostener un desempeño sobresaliente a nivel regional en materia de donación de órganos.

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.