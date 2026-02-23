El 98% de los nacimientos se realizaron en entornos seguros

El Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy presentó el balance de los indicadores sanitarios correspondientes al año 2025, destacando un avance histórico en materia de seguridad obstétrica y neonatal. De acuerdo al informe oficial, la provincia alcanzó que casi el 98% de los nacimientos se realicen en maternidades que cumplen con las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (Cone), una cifra que sitúa a la jurisdicción por encima del promedio nacional.

Este estándar de calidad garantiza que las instituciones cuenten con el equipamiento, la infraestructura y el recurso humano interdisciplinario necesario para afrontar emergencias y brindar una asistencia integral. La consolidación de este indicador refleja una política sostenida de fortalecimiento del sistema público de salud, orientada a reducir la morbimortalidad materna e infantil.

TRABAJO INTEGRADO | EN LA RED PÚBLICA FORTALECIENDO LAS ESTRATEGIAS DE CUIDADO.

Desde la cartera sanitaria explicaron que este resultado no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una red sanitaria articulada. El proceso se inicia en el nivel de Atención Primaria de la Salud (APS), donde los equipos territoriales realizan la captación temprana de las personas gestantes.

"La estrategia permite acompañar cada embarazo desde el barrio o la localidad, garantizando los controles oportunos y asegurando que cada paciente tenga acceso al nivel de complejidad que su caso requiera para el momento del parto", detallaron fuentes oficiales.

Las maternidades Cone cuentan con equipos interdisciplinarios preparados para brindar atención integral durante el parto, promover el acompañamiento de la persona gestante, favorecer el contacto piel a piel en la primera hora de vida y sostener el inicio temprano de la lactancia, prácticas fundamentales para la salud de la mamá y del recién nacido.