Definen el inicio de la temporada

El Consejo Directivo de la Liga del Ramal realizó la primera reunión del año para comenzar a diagramar la temporada 2026. Hoy desde las 21 comienzan a fijar fechas junto a los clubes que forman parte de la entidad.

Durante la primera jornada, se abordaron importantes temas vinculados al inicio de la temporada deportiva y la organización de las competencias oficiales, desde aranceles, libro de pases, para que los clubes comiencen a mover el mercado local.

Uno de los puntos principales fue la fecha estimativa de inicio del campeonato, que se prevé para la segunda semana de marzo. Además, se analizó la participación de los clubes en la Copa Jujuy, cuya competencia podría comenzar durante la primera semana de marzo, mientras se trabaja en la conformación de los cruces entre los equipos clasificados.

Durante el encuentro también se recordó a las instituciones la importancia de presentar la documentación actualizada, incluyendo los nombramientos de autoridades, la personería jurídica vigente y la homologación correspondiente ante Fiscalía de Estado. Estos requisitos son fundamentales para poder oficializar el campeonato sin inconvenientes administrativos.

Otro tema destacado fue la obligatoriedad de que todos los clubes participantes cuenten con división femenina, requisito que forma parte de las exigencias actuales para competir dentro de la liga.

En cuanto al torneo sub 23, se informó que aún restan disputarse partidos pendientes en la Zona B, que se jugarían en la primera semana de marzo. De esta manera se estaría pensando ya en el cierre de esta competencia que hizo una pausa por las fiestas carnestolendas.

Por otra parte, se anticipó que autoridades de la liga mantendrán una reunión con la Federación Jujeña de Fútbol para definir la conformación de cruces con equipos de otras ligas, pensando en el inicio de la instancia provincial.