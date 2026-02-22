Joven en grave estado tras sufrir una golpiza

Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido, después que fuera atacado a golpes durante una pelea ocurrida a la salida de un local bailable de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. La madre de la víctima logró salvarlo y lo trasladó de forma particular al hospital donde fue internado.

La agresión se desató ayer cerca de las 6 en el interior de una discoteca ubicada en la zona de avenida Balloffet y calle Braña. Luego de que el grupo saliera del local, el menor de edad fue atacado en patota.

En ese momento, una persona que se encontraba en el lugar alertó al 911 sobre la riña. Incluso, aportó un detalle que podría ser vital para la investigación al señalar que en el ataque no solo habrían participado hombres, sino que también había mujeres.

De acuerdo con la información publicada por los diarios mendocinos, la madre del joven aseguró que había visto cómo dos personas golpeaban a su hijo. Aparentemente, el menor estaba tendido en el piso, mientras uno de ellos le habría golpeado la cabeza con una baldosa.

A raíz de la gravedad del hecho, la mujer los trasladó en un auto particular hacia el hospital "Schestakow". El diagnóstico médico detalló que el herido sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo y un traumatismo encefalocraneal grave, por lo que determinaron que el menor de edad continúe hospitalizado en la institución.

Cuando las autoridades arribaron al lugar de los hechos, indicaron que la zona estaba dispersa. No obstante, constataron que al recibir la atención médica, tanto el menor como su madre presentaban un aparente estado de ebriedad.

De esta manera, la Fiscalía dispuso la citación formal de la madre para que realice la denuncia y poder avanzar en las detenciones e identificación de todos los partícipes. Aparentemente, la Justicia ya habría identificado a un mayor de edad como presunto responsable directo de la agresión, según los testimonios de las personas que presenciaron el ataque.