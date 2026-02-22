Motociclista internado tras ser embestido

Un joven motociclista se encuentra internado en el hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña luego de ser embestido por un automovilista que se dio a la fuga, aunque luego fue capturado. El incidente vial ocurrió en el Sector B3 de Alto Comedero, de la capital provincial.

El siniestro fue advertido el sábado por la noche, cuando los vecinos de la mencionada zona del populoso barrio capitalino vieron el impacto entre los dos vehículos.

Por esa razón, de inmediato se comunicaron con el Sistema 911 para solicitar la asistencia del Same, que envió una ambulancia que se encontraba en el hospital "Carlos Snopek", a solo dos cuadras del escenario del hecho.

Así fue cómo en minutos, alrededor de las 23 se constituyó el personal médico en la esquina de la avenida Carlos Snopek y la calle La Mendieta.

De esta manera, los profesionales de la salud atendieron al joven motociclista que estaba tendido sobre la cinta asfáltica para luego trasladarlo al hospital "Pablo Soria".

Por otro lado, la comisión policial de la Seccional 46° llegó hasta la mencionada intersección y se entrevistó con los testigos del incidente. Los mismos afirmaron haber visto que la moto Motomel Skua de 150 cc de cilindrada circulaba por la avenida Snopek en sentido norte-sur, con rumbo a la avenida Marina Vilte y que, por causas que son motivo de investigación, fue embestida por un auto Renault Twingo que se desplazaba por la calle La Mendieta, en sentido sur-norte, para luego darse a la fuga.

Tras este relato y las características del automóvil aportadas por los vecinos, los uniformados comenzaron un rastrillaje para ubicar al conductor hasta que lo encontraron para la posterior detención y traslado a la dependencia policial, además del secuestro del rodado para los peritajes de rigor.