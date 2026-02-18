Pese a ser denunciado, sujeto volvió a agredir a su ex

Un hombre, que ya tenía una denuncia por violencia de género, fue detenido tras irrumpir en el domicilio de su expareja y atacarla. La víctima logró salir del inmueble, lo dejó encerrado y alertó a la Policía.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado lunes alrededor de las 10.10 en un domicilio ubicado en un pasaje peatonal del barrio San Pedrito, en la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un hecho de violencia de género en progreso.

De manera inmediata una comisión de efectivos policiales del Grupo Especial Motorizado se constituyó en el lugar, donde observó que una mujer de 47 años solicitaba asistencia.

La víctima relató a los efectivos que su expareja, un hombre de 35 años, se presentó en la puerta de su domicilio, forzó el ingresó y la agredió. En un momento determinado la mujer pudo eludir el ataque, salió de la vivienda y lo dejó encerrado, para dar alerta a la Policía.

Una vez interiorizados sobre el episodio, los efectivos ingresaron al inmueble, procedieron a la detención del inculpado y lo trasladaron a la Seccional 32°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Al momento de radicar la correspondiente denuncia, la víctima agregó que días atrás también denunció al irascible protagonista, lo que no evitó que intentara atacarla de nuevo, por lo que teme por su vida.

Los efectivos ingresaron los datos del inculpado al Centro de Información y Análisis Criminal y cayeron en cuenta que también registra una medida vigente de prohibición de salida de la provincia y país.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la detención del sujeto.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 32°, por directivas del representante fiscal.