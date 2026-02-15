23°
16 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Parapsicología hispanoamericana
alto comedero
LALIGA ARGENTINA
alto comedero
PRIMERA NACIONAL
Día Internacional del Cáncer Infantil
Ministerio de Salud
carnaval 2026
carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL
Parapsicología hispanoamericana
alto comedero
LALIGA ARGENTINA
alto comedero
PRIMERA NACIONAL
Día Internacional del Cáncer Infantil
Ministerio de Salud
carnaval 2026
carnaval 2026
LIGA PROFESIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Segunda jornada del Carnavalódromo de Los Tekis en Ciudad Cultural

Los jujeños y quienes nos visitan, celebran el Carnaval en toda la provincia, y Ciudad Cultural no es la excepción. Este domingo se vivió otra jornada llena de espuma, pintura y alegría en el marco del segundo día del Carnavalódromo de Los Tekis.

Domingo, 15 de febrero de 2026 20:42

En el contexto del Carnaval 2026, la algarabía y la pasión por esta celebración tan particular de la provincia volvieron a convocar a grandes y chicos, quienes se congregaron para festejar juntos la alegría de esta tradición.

Durante la tarde de domingo, el escenario de Ciudad Cultural recibió a diversas bandas que hicieron bailar a familias y amigos. Entre los artistas que se presentaron estuvieron César y su Grupo Felicidad, Tupac 7, Las 4 Cuerdas y muchos más, contagiando con todo el ritmo que hace de esta fiesta un evento tan especial.

La celebración no termina hoy. La cita continúa esta noche con la gran peña y mañana lunes 16 de febrero, con la última jornada en Ciudad Cultural, que servirá como cierre y previa a la gran gala de la última noche de Carnaval de Los Tekis.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD