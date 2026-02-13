21°
Pobreza

Una familia tipo necesitó $1.360.299 para no ser pobre

Para no caer en la indigencia hicieron falta casi $624 mil.

Viernes, 13 de febrero de 2026 00:00
INDEC | LA CANASTA BÁSICA SUBIÓ MÁS QUE LA INFLACIÓN EN ENERO.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó ayer los datos de canasta básica correspondientes a enero, primer mes de 2026. Con la cifra actualizada, una familia tipo necesita ingresos por $1.360.299 para no ser considerada pobre.

En tanto, un grupo familiar de tres integrantes, debió tener ingresos por $ 1.082.956 para no caer bajo el umbral de la pobreza, mientras que para cinco personas esta cifra aumenta a $ 1.430.735.

Además, los datos oficiales muestran que la Canasta Básica Total -que marca la línea de pobreza- subió 3,9% con respecto al mes anterior, acumulando un aumento del 31,6% a nivel interanual.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que determina la línea de indigencia- tuvo un incremento del 5,8% mensual para alcanzar así los $ 623.990. en una familia de cuatro personas. Esta canasta acumula un alza del 37,6% en comparación con enero de 2025.

De esta forma, las cifras de CBT Y CBA suponen un incremento mayor al que registró el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en enero cerró en 2,9%.

En detalle, una familia de tres personas (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) debió tener ingresos de $ 496.769 para no cae directamente en la indigencia.

Por su parte, una familia tipo de cuatro individuos (un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8) necesitó $ 623.990 para no traspasar el umbral de la indigencia.

 

