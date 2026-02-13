Ordenan restituir la pensión por viudez a Cristina Kirchner

La Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió aceptar un pedido hecho por la expresidenta Cristina Kirchner, actualmente presa tras ser condenada por corrupción, y dispuso suspender parcialmente los efectos de la resolución mediante la cual, en noviembre de 2024, la Anses dio de baja los beneficios previsionales de privilegio que hasta entonces cobraba. La suspensión de la baja está específicamente referida a la pensión por fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.

Así, y de manera provisoria -mientras dure el juicio por la reposición de esas prestaciones que inició la exfuncionaria- se le ordena a la Anses reponer el pago de la millonaria suma mensual. Desde el Ministerio de Capital Humano, del cual depende el organismo de la seguridad social, dijeron que la decisión será apelada, mediante la interposición de un recurso extraordinario federal, para que llegue a la Corte Suprema.

El pedido de volver a cobrar la prestación le había sido negado el 5 de noviembre pasado por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1. Tras la apelación de esa sentencia, los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, integrantes de la citada sala de la cámara previsional, resolvieron ayer "suspender los efectos de la resolución 2024-1092-Anses, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo, mientras dure la sustanciación del presente juicio", en el cual la expresidenta pide volver a cobrar ambas prestaciones.

En noviembre de 2024, las asignaciones sumaron, en bruto, $35.255.297,73. De esa cifra, $15.609.453,32 en bruto, y $12.498.443,49 en mano, correspondieron ese mes a la pensión por fallecimiento.

El importe total de las dos asignaciones incluía unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz, pese a que era de público conocimiento que la exfuncionaria no residía allí. Por esto último, la Anses hizo en su momento una denuncia penal.

Se da por descontado que, con CFK cumpliendo prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, ese adicional no será repuesto. Sin considerar ese plus, el monto cobrado en particular por la prestación que los jueces ordenaron reponer fue, 15 meses atrás, de $9.658.606,27. Los montos de este tipo de prestaciones tienen actualizaciones según mecanismos que no son públicos.

La legisladora porteña Graciela Ocaña, de Confianza Pública, lamentó la respuesta dada por los jueces, que se contrapone con los largos plazos que deben esperar los jubilados en general cuando hacen juicios por reajustes de sus haberes.