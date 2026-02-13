21°
13 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Natación
Ministro Federico Cardozo
Humahuaca
LIBERTADOR
Unión Industrial de Jujuy
Copa Argentina
LIGA PROFESIONAL
El tiempo en Jujuy
Carnaval
Carnaval
Natación
Ministro Federico Cardozo
Humahuaca
LIBERTADOR
Unión Industrial de Jujuy
Copa Argentina
LIGA PROFESIONAL
El tiempo en Jujuy
Carnaval
Carnaval

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Carnaval

"Las chulas" celebraron el 10° aniversario

Unas 35 comadres se dieron cita ayer para festejar la amistad.

Viernes, 13 de febrero de 2026 00:00
GRAN EQUIPO | "LAS CHULAS" FESTEJARON A LO GRANDE Y EN FAMILIA EN LOS PERALES.

Con música carnavalera y los diablos dando vueltas por toda la cuadra, "Las chulas" celebraron ayer diez años de existencia en el barrio Los Perales.

Con mucha emoción por la trayectoria lograda agradecieron el apoyo recibido en estos años y saludaron cariñosamente a las comadres que este año no pudieron estar presentes. "Estamos cumpliendo nuestros primeros diez años de comadres 'Las chulas'. Estamos orgullosas y felices porque esta es una fiesta familiar y nos llena el alma".

EN COMPLICIDAD/ ADRIANA ADERA JUNTO AL DIABLITO DEL CARNAVAL.

La agrupación está conformada al menos 50 comadres de las cuales 35 estuvieron ayer presentes en la celebración que reunió a niños, jóvenes y adultos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD