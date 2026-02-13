Exitosa primera noche de corsos en Palpalá

La primera noche de corsos en la ciudad de Palpalá convocó a cientos de locales y turistas que disfrutaron de la performance de más de 50 comparsas que se lucieron sobre la avenida Martijena.

Los corsos que forman parte del programa Carnaval de Todos continuarán hoy viernes 13 y mañana 14 de febrero, a partir de las 20, con entrada libre y gratuita para el disfrute de todas las familias.

TINKUS/ EN LA DANZA LUCIERON SU HERMOSA VESTIMENTA.

El municipio encabezado por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, en conjunto con la Policía de la Provincia, coordinaron un intenso operativo con cortes viales, estacionamientos y medidas de protección para que este evento cultural se desarrolle de manera segura.

Anoche estuvo presente personal de la UR8 con el fin de evitar desmanes y el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad.

AVENIDA MARTIJENA/ REINA DE COMPARSA ES APLAUDIDA POR LOS ESPECTADORES.

Asimismo, se recordará a los padres y tutores la importancia de supervisar y acompañar a sus hijos durante el desarrollo de los festejos a fin de hacer de este un Carnaval seguro.