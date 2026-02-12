Purma Folk es el nuevo espacio para folcloristas

Bajo los colores del cerro de Siete colores, la plaza 9 de Julio de Purmamarca se transformó en un escenario de encuentro cultural. La comunidad y turistas celebraron una jornada de música folclórica y tradición en el Festival Purma Folk. La primera edición de la convocatoria musical demostró que la cultura es más fuerte que cualquier inclemencia climática, ante la caída de la lluvia, el público se trasladó hacia el tinglado municipal donde prosiguió la fiesta.

Organizado por el municipio local y con entrada libre y gratuita la convocatoria se reconfiguró sin perder su esencia, el público aceptó de la mejor manera la situación y se predispuso a disfrutar de los folcloristas invitados.

Entre ellos estuvieron Tomás Lipán, Las 4 cuerdas, Wara Calpanchay, Oriana Reyes, Zamba azul, Alexander Cruz, Hermanos Arjona, Ciro Jerez y Diableros de la peña.

El intendente de Purmamarca, Humberto López destacó la respuesta de la gente y el valor simbólico de la primera edición que tuvo "una mística especial que superó lo que imaginábamos".

"La lluvia lejos de opacar la fiesta, nos regaló una postal de unión increíble. Ver a turistas y purmamarqueños bailando juntos bajo techo, sin irse, demuestra que Purmamarca no es solo un paisaje para la foto, sino un pueblo con una cultura viva que la gente elige y abraza", declaró.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje del municipio a la cantante Wara Calpanchay, oportunidad en que López le entregó una distinción especial en reconocimiento a su destacada trayectoria y su reciente consagración en Cosquín.

El balance de esta primera edición superó todas las expectativas organizativas. La respuesta del público, que se mantuvo firme cantando y bailando pese al cambio de locación, confirmó que el Purma Folk llegó para quedarse.

Las autoridades destacaron la calidez de la gente y la importancia de haber sostenido el evento, consolidándolo como un nuevo hito en el calendario cultural y turístico de febrero en la Quebrada de Humahuaca.

Purma Folk desde su realización se convirtió ahora en una propuesta que debe repetirse el próximo año y por siempre, brindando el espacio que precisan los folcloristas purmamarqueños (principalmente) y jujeños para expresarse y estar con su público.

Asimismo pasó a ser una actividad más que el destino posee en este tiempo de vacaciones de verano como una opción para que más visitantes elijan vacaciones en el poblado, que dicho sea de paso, es el más elegido en la región por los visitantes durante todo el año.

En la noche inaugural, el público no sólo destacó a los folcloristas invitados a la primera edición, también bailó con cada una de sus interpretaciones con ritmo de carnavalito, zamba, taquirari, cueca y otros tradicionales característicos del carnaval.

Finalmente el intendente López aseguró que continuará el Purma Folk como otras actividades iniciadas en esta temporada estival.