No descartan la posibilidad de llamar a un paro docente

La secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, indicó ayer que la oferta de aumento salarial en cuatro cuotas fue "mal receptada por los docentes" y aseguró que "es probable" que el gremio convoque a un paro de actividades para el inicio del ciclo lectivo. "Un 10% de aumento hasta junio es totalmente insuficiente y encima está basado en datos que sabemos que no se corresponden con la realidad, por eso los docentes están manifestando un rechazo a esa cifra", señaló.

En diálogo con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, la sindicalista sostuvo que hoy tendrán una reunión virtual con los delegados para explicar en detalle la propuesta del gobierno provincial y que el viernes se realizará la asamblea para definir la postura oficial del gremio. Sosa indicó que "la oferta presentada se dio en función de datos de inflación que están siendo cuestionados", ya que correspondería tener una "medición distinta que contemple los nuevos servicios que los docentes usan un montón, como lo que tiene que ver con la conectividad, el transporte y los alquileres, que hasta el momento no vienen siendo contemplados en estas mediciones de inflación".

Interrogada por la posibilidad de anunciar un paro en el inicio del ciclo lectivo, aseguró que "es probable". "Siempre está esa posibilidad. La verdad es que el año pasado también comenzamos con medidas de fuerza, obviamente nosotros queremos articular también con otros sindicatos docentes, a ver qué están opinando, esto lo vamos a hacer durante la semana. Tenemos la reforma laboral en el medio también, que estamos muy activos en ese sentido, pero es probable que convoquemos a un paro docente", sentenció Sosa.

Consultada sobre cuál sería el monto del bono que anunció el Gobierno por el Día del Trabajador, aseguró que ese dato "no fue informado en la reunión" pero aseguró que más allá del valor "el Cedems rechaza la política de bonos porque ese dinero no queda incorporado en el salario". "Nos sorprendió esta propuesta pensada hasta mitad de año ya que es muy difícil estimar cuáles serán los índices de inflación en un país como la Argentina. Igual nosotros seguramente vamos a hacer una contrapropuesta a la oferta inicial. Nos parece que los ofrecimientos deben estar ligados a la realidad, más allá de que los datos estén cuestionados, porque con un acuerdo hasta junio corremos el riesgo de recibir un incremento inferior a la inflación, teniendo en cuenta que no tenemos paritarias desde noviembre pasado", argumentó la profesora.

Sosa reveló que la reunión con el Gobierno "fue muy tensa" y que uno de los temas que consideran fundamentales en la negociación paritaria "es el de los abonos porque representan un salario indirecto". "Uno tiene que ocupar su salario para transportarse a localidades muy distantes y solamente te dan un abono de ida y otro de vuelta, y si vos tenés que ir tres veces afectará directamente al salario. Nos dijeron que iban a revisar ese tema, ya que hay una limitación de 60 kilómetros, cuando pasamos esos 60 kilómetros, según la ley en vigencia, corresponde un abono de ida y de vuelta. Esa es la lógica del docente de nivel inicial o primario, que quizás se queda en la localidad, pero eso ya no sucede, y menos en los docentes de secundaria, que trabajan con paquetitos de horas y se trasladan a distintas localidades", agregó.

La gremialista destacó que vienen dialogando con la nueva ministra de Educación, quien el lunes estuvo participando en la discusión paritaria. "Venimos teniendo reuniones con ella y ayer fue la tercera. Tuvimos otras más informales de un primer acercamiento, así que vamos seguramente a ir aceitando durante el resto del año los encuentros con funcionarios también de segunda línea que puedan atender cuestiones cotidianas, de resolución de temas de los propios", dijo la docente.

Consultada sobre cuál sería la contrapropuesta que presentará el Cedems al Gobierno provincial, sostuvo que el sindicato siempre fue "claro" en lo que pide. "Nosotros siempre reclamamos que nuestros salarios se acerquen lo máximo posible a la canasta básica y siempre nos dicen que eso es imposible, que significaría un porcentaje superior a lo que la provincia recibe de coparticipación, pero nosotros consideramos que debe ser ese el piso, o para arrancar, lo máximo que se pueda aproximar a ese monto. Y después también pedimos que se pague lo mismo más allá de la cantidad de horas". Sosa explicó que "si uno tiene la carga de 15 horas que hace a un cargo, ahí se paga en completo ese ítem, pero sino es proporcional".

Respecto al estado edilicio de los establecimientos educativos, expresó que en la reunión estaban también funcionarios de Infraestructura, quienes manifestaron que Daniela Teseira expresó que solicitó este año "hacer refaccionar las escuelas que ya existen y que ella iba a hacer un recorrido para observar de primera mano el estado de las escuelas". Y añadió: "Nosotros vamos a aprovechar nuestra reunión de delegados, obviamente para hacer un relevamiento y hacer el traslado a la gente de Infraestructura de diversas situaciones que tienen las escuelas. Nos preocupa también la cuestión de los recortes que hubo a nivel nacional aprobados por ley en las escuelas técnicas. También consultamos cuál iba a ser el impacto y nos dijeron que estaban haciendo el análisis de cuánto iba a ser el recorte y cuánto tenía que hacerse cargo la provincia. La verdad que es un desafío grande", informó la sindicalista.

Sosa instó a todos a que hoy participen de las tres actividades en contra de la reforma laboral, "porque declarar esencial nuestra función como prestadores del derecho a la educación limita el derecho a huelga". "Esto es así porque hay que garantizar el funcionamiento del 75% de la planta. Entonces, solo se podrá hacer paro en una pequeña proporción de los cursos. Si la reforma laboral se aprueba tal como está, no vamos a poder hacer paro, una medida de fuerza que sabemos que ha sido vital para obtener todos los derechos que tenemos ahora, porque la licencia por maternidad, la licencia por capacitación, la licencia por cuidado de un familiar enfermo y las vacaciones no fue una concesión que nos dieron, todo fue una lucha", concluyó.