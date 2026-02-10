Robaron motocicleta y fueron linchados

Protagonizaron una persecución en un automóvil sin patente y al ser detenidos por efectivos, personas los acusaron de robaron una motocicleta y los agredieron hasta que confesaron dónde escondían lo sustraído.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado domingo sobre un tramo de la avenida Presidente Perón, en el acceso sur a la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que efectivos motorizados de la Unidad Regional 2 recorrían el sector, cuando divisaron a un automóvil Volkswagen Bora que circulaba sin patente.

Al momento de ordenar que se detuviera, el conductor del vehículo emprendió la fuga por las calles del microcentro ramaleño. Tras una persecución, el rodado fue interceptado en la calle Blas Parera y sus tres ocupantes, de 18, 21 y 24 años; fueron detenidos.

Durante el operativo se constituyeron personas que los acusaban de protagonizar el robo de una motocicleta Duke de 390 cc de cilindradas días atrás, y los atacaron a golpes en diferentes partes del cuerpo.

En ese contexto, el menor de los malvivientes confesó que ocultaron la motocicleta en una zona de malezas, ubicada entre las canchas de Lanuza y el predio La Mielera. Al constituirse en el lugar y tras un breve rastrillaje, los efectivos observaron el rodado de alta gama escondido.

Los irascibles protagonistas fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Mientras que el automóvil y la motocicleta secuestrados, para la posterior restitución a sus propietarios.