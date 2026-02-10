Perico vibró con las dos primeras noches de sus corsos

Perico se vistió de fiesta el fin de semana con la realización de los populares corsos en la tradicional avenida Belgrano, en la que miles de personas se acercaron a disfrutar uno de los eventos más convocantes de los valles jujeños, y así vivir un anticipo del Carnaval 2026.

COLORIDO | DECENAS DE COMPARSAS DE TODOS LOS ESTILOS DANZARON EN LA AVENIDA BELGRANO DE PERICO.

Se trata de los corsos "Adrián Chauque", así se denominó este año para homenajear en vida a un baluarte de la cultura periqueña como Adrián y Los Dados Negros, hombre que trascendió las fronteras del país con su música y que es el abanderado de la cumbia norteña. Por ello este reconocimiento de su pueblo Perico, para su vasta trayectoria artística.

El último viernes comenzó todo con el desentierro del carnaval en el mojón ubicado en el corazón del barrio Centro, luego se suspendió la actividad artística por la lluvia y en especial por la muerte de un joven en el canal derivador de riego 8 de cemento.

El corso inició finalmente el sábado con la concentración de los artistas en la avenida Belgrano y Rivadavia, la gente acompañó y se apreciaba un extraordinario marco de público.

CONTINUIDAD | LOS CORSOS PERIQUEÑOS SEGUIRÁN DESDE EL PRÓXIMO VIERNES.

Con tres palcos de sonido y animación, la organización, que estuvo a cargo del municipio y el Concejo Deliberante de Perico, dispuso por ordenanza que el costo de la silla fuera de $3 mil por persona, mientras que el movimiento económico fue alto, ya que los emprendedores trabajaron muy bien en las dos primeras noches.

Los corsos continúan desde el viernes hasta el martes próximo en la avenida Belgrano, con entrada libre y gratuita y seguramente con sorpresas para las últimas noches carnestolendas de la ciudad comercial.