Maniataron a una joven en un robo e intentaron abusarla

Un alarmante episodio se registró en la ciudad de Libertador General San Martín, donde cuatros sujetos irrumpieron en un domicilio con fines delictivos, maniataron a una adolescente y tras sustraer bienes, uno de ellos intentó abusar de la víctima.

Dos de los inculpados fueron detenidos, uno por el hermano de la joven y otro por efectivos. Los dos fugitivos fueron identificados.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 16.20 sobre un tramo de la avenida Wollman del barrio Los Ceibos.

Fue en esas circunstancias que tres sujetos irrumpieron en un domicilio, donde amenazaron y maniataron a una adolescente, de 17 años, con un cable de ventilador al respaldar de la cama de una habitación.

Posteriormente los inculpados sustrajeron un televisor, un parlante portátil, un teléfono celular, dos cargadores y 500 mil pesos.

Tras perpetrar el ilícito, uno de los irascibles sujetos, de 16 años, intentó abusar sexualmente de la adolescente, cuando fue sorprendido por el hermano mayor de la víctima.

Allí inició un forcejeó que concluyó con uno de los inculpados reducido y los tres restantes huyendo.

De manera inmediata un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre el ilícito, por lo que una comisión policial se constituyó en el lugar y aprehendió al inculpado.

Tras tomar conocimiento del episodio, los efectivos realizaron recorridos por el sector y lograron la detención de otro protagonista, de 21 años.

Una fuente cercana a la investigación confió a este matutino que los dos acusados fugitivos fueron identificados y se espera que en las próximas horas sean detenidos.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 39°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.