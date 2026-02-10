22°
10 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Diputada Verónica Valente
Día del Trabajador
San Pedro
LIBERTADOR
salud
Ministerio de Salud
Barrio Campo Verde
Ministerio de Minería
Unión Obrera Metalúrgica
Avellaneda
DÓLAR OFICIAL

$1440.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
Carnaval 2026

Hoy habrá reunión con comparsas en Palpalá

Se tratarán temas como corsos, desentierros y otros festejos.

Martes, 10 de febrero de 2026 00:00

La Municipalidad de Palpalá convocó a directores y referentes de las distintas comparsas de esa ciudad a participar de la reunión informativa de los Corsos 2026, que se llevará a cabo hoy a las 11 en la Casa de la Cultura, ubicada en avenida del Congreso esquina Río Chubut, con el objetivo de brindar detalles organizativos y coordinar aspectos vinculados al desarrollo del próximo carnaval.

Según se anticipó, en este encuentro se definirán los detalles de las pasadas de los corsos y se diagramará la primera noche de actividades. Asimismo, se abordarán aspectos logísticos clave, entre ellos la participación en los desentierros (incluyendo el Jueves de Comadres) y la coordinación con las fuerzas policiales para garantizar la tranquilidad de todos los asistentes y comparseros.

Por otra parte, el municipio siderúrgico informó a los comerciantes que se encuentra abierta la solicitud de espacios para la venta de productos durante el "Carnaval de Todos, Corsos 2026", invitando a los interesados a reservar su puesto de lunes a viernes, de 7 a 13, en la Dirección de Rentas municipal.

Para ello deberán cumplir con los requisitos establecidos, que incluyen declaración jurada de libre infracción, fotocopia de DNI, carnet sanitario y, en el caso del rubro gastronómico, carnet de manipulación de alimentos.

Cabe señalar que los corsos se realizarán los días 12, 13 y 14 de febrero a partir de las 20, sobre avenida Martijena, con entrada totalmente libre y gratuita, y la participación de aproximadamente cuarenta comparsas.

 

