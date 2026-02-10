Enriquecedora visita de instructores a Tarija

En el marco de un viaje reciente a la ciudad de Tarija en Bolivia, los instructores Hernán Saravia (IV Dan ITF) y Leonel Saravia (III Dan ITF), realizaron una visita de entrenamiento e intercambio técnico.

Aunque el viaje fue por descanso y paseo, entendemos que el entrenamiento no se detiene. Cada lugar nuevo y cada ambiente distinto representan una oportunidad de aprendizaje, intercambio y crecimiento, tanto técnico como humano.

Durante la estadía, ambos instructores participaron de jornadas de entrenamiento en la Escuela de Taekwon-Do ITF "Alcoreza", donde fueron cordialmente recibidos por el Sabum-Nim Emilio Alcoreza, quien brindó un trato respetuoso y una hospitalidad destacable, generando un espacio de trabajo enriquecedor.

Sin dudas, este tipo de experiencias refuerzan la importancia del intercambio entre escuelas y del contacto con distintos entornos de práctica, permitiendo ampliar la visión, fortalecer vínculos institucionales y continuar el proceso de formación continua que caracteriza al Taekwondo ITF.