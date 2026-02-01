19°
1 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Humahuaca

Brindaron taller preventivo de violencia de género

Se dio información sobre los servicios disponibles.

Domingo, 01 de febrero de 2026 23:33
COMPARSAS | PARTICIPARON PARA INCORPORAR HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN.

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades brindó un taller a integrantes de comparsas de la ciudad histórica de Humahuaca, promoviendo la prevención de la violencia de género.

Durante el encuentro, profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia brindaron información sobre los servicios provinciales disponibles para la atención, orientación y acompañamiento a mujeres o personas de la diversidad en situación de violencia.

Es importante recordar que la Provincia cuenta con 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, integrados por profesionales del trabajo social, la abogacía y la psicología quienes analizan cada caso y llevan adelante el proceso recuperación.

La iniciativa permitió generar un espacio de diálogo e intercambio con referentes de comparsas teniendo en cuenta el rol fundamental que cumplen en contextos festivos y de gran convocatoria popular, como lo es el carnaval en Jujuy.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la articulación y el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Humahuaca, cuyo trabajo conjunto hizo posible la realización de este taller reafirmando la importancia del abordaje integral y comunitario para prevenir la violencia por motivos de género.

 

