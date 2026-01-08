Se presenta la Orquesta del Árbol de la amistad

Después de la celebración del Árbol de la amistad, ayer en el Centro Cultural "Ricardo Vilca", en Humahuaca, hoy al mediodía en la explanada del monumento a la Independencia, se presentará la Orquesta del Árbol de la amistad.

Con dirección de Cecilia Palacios el grupo instrumental estará integrado por músicos que conocieron a Vilca, otros que fueron sus alumnos y por aquellos que lo conocieron pero que admiran su obra musical, y que todos los 7 de enero se reúnen en el Árbol de la amistad.

Este será el segundo concierto público que brindará la orquesta que la integrarán más de 40 instrumentistas, entre ellos violines, flauta, violonchelo, bandoneón, flauta traversa, guitarra e instrumentos andinos.

La presentación se extenderá un poco más de media hora interpretando mayormente obras del humahuaqueño Ricardo Vilca, además se homenajeará a Raúl Tolaba (bajista del grupo de Vilca) interpretando su tema "Puente del diablo" y se cerrará con el carnavalito "El humahuaqueño".

Los arreglos del repertorio estará a cargo de Daniel Quiroga y entre los músicos integrantes figuran Leonel Quispe, Javier Soria, Elio Gutiérrez, Azul Alderete, Samuel Montaño, Carlos Palacios, entre otros. Como invitados estarán José Humana, "Chato" González (en vientos y quien acompañó a Vilca) y Gustavo Valeriano.

Ayer la orquesta hizo una primera presentación durante el Árbol de la amistad, en el Centro Cultural "Ricardo Vilca" ejecutando las composiciones más conocidas del homenajeado, por las cuales recibió fuertes aplausos y felicitaciones de los presentes, quienes aseguraron que hoy también estarán respaldando su presentación en el marco del Alborozo Humahuaqueño.