Descuento de hasta el 30% en el Inmobiliario

La Dirección Provincial de Rentas informó que, desde el 1 del corriente mes, se encuentra vigente el pago del Impuesto Inmobiliario 2026, con nuevos e importantes beneficios destinados a premiar el cumplimiento y facilitar el pago a través de medios digitales.

Este año, quienes opten por el pago anual anticipado podrán acceder a hasta un 30 por ciento de descuento, a partir de la suma de distintos beneficios. Los contribuyentes que tengan su inmueble al día al 31 de diciembre de 2025 acceden a una bonificación del 10 por ciento por buen cumplimiento.

Asimismo, quienes realicen el pago anual anticipado hasta el 27 de febrero próximo sumarán un 15 por ciento adicional. A estos beneficios se agrega un 5 por ciento extra para los pagos efectuados a través de medios digitales.

Como importantes novedades para este período, quienes opten por el pago mensual podrán obtener los siguientes beneficios, el 10 por ciento de bonificación por buen cumplimiento, más el 5 por ciento extra para los pagos efectuados de manera digital. O para quienes opten por adherir al débito automático, un 8,33 por ciento de bonificación aplicable en el último anticipo del impuesto.

Por último, en ambos casos, ya sea para quienes opten por abonar de manera anticipada o mensualmente, los contribuyentes cumplidores al 31 de octubre de 2025 contarán automáticamente con un 5 por ciento de bonificación adicional, conforme a la Ley de Estímulos Fiscales.

Otra ventaja

El trámite puede realizarse de manera digital ingresando a www.rentasjujuy.gob.ar. Asimismo, mediante la Promoción Banco Macro, quienes abonen con tarjetas de crédito de dicha entidad podrán financiar el pago en hasta 3 cuotas sin interés, a través de Click de Pago, según condiciones vigentes.

Para más información, se encuentra disponible el Centro de Atención Multicanal al 0800 555 5599, de lunes a viernes de 7.15 a 13.

Asimismo, para consultas o asistencia, está disponible el asistente virtual TuBOT las 24 horas, tanto en la web como a través de Whatsapp al 0388 340 1111.

Se destacó que de esta manera la Dirección Provincial de Rentas reafirma su compromiso con la simplificación, la digitalización y el reconocimiento al contribuyente cumplidor.