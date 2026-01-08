Asumió la conducción de Cámara del Tabaco de Jujuy

Con un breve acto protocolar realizado en la sede de la Cámara del Tabaco de Jujuy, asumieron las nuevas autoridades que renovaron parte de la conducción institucional, luego de imponerse la lista Azul y Blanca a la Violeta en la Asamblea Anual Ordinaria celebrada el pasado 22 de diciembre de 2025. Ratifican la continuidad de un rumbo que apunta a la evolución y defensa del sector y la búsqueda de una mejor calidad de vida para los productores tabacaleros.

El acto se realizó en la sede de la Cámara de Tabaco de Jujuy donde asumieron las nuevas autoridades que renovaron un tercio de la comisión que encabezó el vicepresidente Jorge Aguiar, quien continuará en el cargo. Se trata de quienes integraron la lista Azul y Blanca, que se impuso frente a la Violeta el pasado 22 de diciembre del 2025, durante la asamblea que incluyó además de la elección, la aprobación de actas, estados contables, situación patrimonial y memoria.

La renovación dirigencial apunta a sostener un sistema productivo que combine crecimiento, defensa de los intereses del sector y una representación activa ante los distintos estamentos provinciales y nacionales. Por ello asumieron formalmente el vicepresidente Jorge Aguiar, quien renovó su mandato; la protesorera Fabiana Encina; el vocal titular tercero Federico Yañez; los vocales suplentes Enzo Alcaraz y Farid David; y el síndico suplente Fabricio Marcuzzi.

ENTRANTES | FEDERICO YAÑEZ, FARID DAVID, FABIANA ENCINA Y FABRICIO MARCUZZI JUNTO A AGUIAR.

Tras la asunción, Aguiar destacó que la nueva comisión se propone trabajar no solo en los aspectos económicos y comerciales, sino también en la defensa integral del Fondo Especial del Tabaco (FET), con especial énfasis en la correcta recaudación. "Estamos asumiendo una nueva comisión, con la incorporación de muchos jóvenes y también con dirigentes que renovamos el mandato. Apostamos a un recambio generacional que fortalezca a la Cámara", dijo.

Sostuvo que la incorporación de jóvenes responde a una decisión estratégica. "Queremos que se vayan fogueando, que conozcan lo que significa ser dirigente de un sector tan importante como el tabacalero en Jujuy. Ellos aportan energía, nuevas miradas y compromiso", afirmó y aseguró que la comisión continuará trabajando en los objetivos históricos de la institución, definidos de manera colectiva.

En tanto, el presidente de la Cámara de Trabajo de Jujuy, Pedro Pascuttini, destacó que el acompañamiento a los jóvenes forma parte de la filosofía del sector tabacalero. "Son quienes aportan la fuerza necesaria para seguir en el rumbo que la Cámara y los productores se han trazado", dijo.

Durante el encuentro también se abordaron temas centrales de la coyuntura productiva y se anticipó que ya comenzó la apertura de los acopios con una nueva modalidad centralizada, un proceso que la Cámara está siguiendo de cerca, observando y acompañando a los productores en una etapa clave de la campaña.

FABRICIO MARCUZZI

Por su parte, Fabricio Marcuzzi valoró su incorporación a la comisión directiva como síndico suplente y destacó el compromiso de la nueva dirigencia. "Para mí es algo muy trascendental, una oportunidad que no imaginaba. Hoy estoy acá para dar batalla y trabajar para que el sector vuelva a fortalecerse y pueda salir adelante", expresó.

Sostuvo que la impronta juvenil no es antagónica a la experiencia, sino complementaria. "Llegamos con ideas frescas, con una mirada distinta, pero con un objetivo común: que la producción tabacalera se recomponga y vuelva a traccionar", afirmó. En ese marco, adelantó que uno de los ejes será gestionar ante organismos nacionales. "La idea es viajar a Buenos Aires, tocar puertas en el Ministerio de Producción, en Agroindustria y también en Arca, especialmente por el tema de las declaraciones juradas", explicó.

El dirigente advirtió sobre la fuerte caída en los recursos del Fondo Especial del Tabaco, que atribuyó a inconsistencias entre las declaraciones juradas de las empresas cigarreras y los volúmenes reales de venta. "Eso impacta directamente en el bolsillo de los productores y es una situación que debe corregirse", dijo.

Además, destacó su arraigo con la actividad y explicó que pertenece a la tercera generación de productores tabacaleros. Recordó a su bisabuelo Atilio Berardi como uno de los pioneros del sector, a sus abuelos Ítalo Marcuzzi y Graciela Berardi, y a su padre Gustavo Marcuzzi, de quien continuó el legado productivo. "Tenemos que lograr que los productores estén conformes, tranquilos y con previsibilidad para seguir trabajando", finalizó.