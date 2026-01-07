Detienen a "dealers" con dosis de marihuana

Una pareja de "dealers" fue detenida con envoltorios de marihuana para ser vendidos, durante un procedimiento policial en el centro de la ciudad de San Pedro. Ambos quedaron a disposición de la Justicia provincial por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El operativo de la Brigada de Narcotráfico se llevó adelante días pasados por la tarde, en momentos que los efectivos se encontraban en la zona céntrica de la ciudad del Ramal. En esas circunstancias, alrededor de las 19.15 cerca de la intersección de las calles Aristóbulo del Valle y Arturo Moya los uniformados interceptaron a un sospechoso, que se encontraba junto a una mujer, mediante una maniobra de distracción. La misma consistió en que uno de los agentes, de civil, se acercó a saludarlo mientras otros policías se preparaban para retenerlo.

Sin embargo, el sujeto notó que se trataba de un procedimiento e intentó huir corriendo con su compañera, aunque rápidamente fueron reducidos por el personal policial. Una vez retenidos, los agentes procedieron a identificarlos y luego a palparlos para saber si tenían algún arma. Tras esto, los efectivos se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se inspeccionen las pertenencias de ambos sospechosos.

De esta manera, al comenzar con el minucioso control se encontraron 10 envoltorios que contenían una sustancia verde amarronada. Por esa razón, fue el momento de someterla a una prueba química que arrojó el resultado positivo para marihuana. Además, al ser pesada se supo que eran 93 gramos del estupefaciente lo que tenía en su poder la pareja.

También, en la continuidad del trabajo de los integrantes de la Brigada de Narcotráfico, a los sujetos se les encontraron una balanza de precisión, una suma de dinero y tres teléfonos celulares.

Ante este panorama se realizó una nueva consulta con el agente fiscal, quien dispuso que la pareja "dealer" sea trasladada a la dependencia policial y se los notifique por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización para luego quedar detenidos a disposición de la Justicia provincial.