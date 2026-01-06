La solidaridad marca el inicio del año en la provincia

El Ministerio de Salud de Jujuy informa que en las primeras jornadas de 2026 se concretaron de manera satisfactoria dos operativos de ablación de órganos y tejidos en el hospital "Pablo Soria", uno de ellos con carácter multiorgánico. Los procedimientos se realizaron gracias al trabajo de los profesionales ablacionistas y agentes de áreas administrativas, logísticas, de Same 107 y de seguridad y en especial, por la vocación solidaria de la comunidad ya que donar órganos permite oportunidades de recuperación a personas que se encuentran en lista de espera para un trasplante.

El Cucaijuy, institución jurisdiccional del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) es responsable en la provincia de las acciones en torno a la donación de órganos, es decir, el cumplimiento de protocolos y estándares de excelencia, el desarrollo de cada operativo de ablación, la articulación entre los ámbitos público y privado, la capacitación permanente, las acciones de sensibilización de la población y, desde fines de 2024, de las instancias para la posibilidad de trasplantes renales en el sistema público de salud.

Las posibilidades de recuperación y calidad de vida para las personas que transitan situaciones críticas de salud, se multiplican con el compromiso compartido porque sin donantes no hay trasplante, recordando que, a partir de la promulgación y la aplicación de la Ley Justina en 2018 y una política sanitaria adecuada con ejes específicos que Jujuy lleva adelante para trabajar por las personas de todas las edades que se encuentran en lista de espera, la provincia afianza su crecimiento año a año en materia de donación de órganos.

Por mayor información se puede concurrir a la sede del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucaijuy) en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 o comunicarse al 4221228.