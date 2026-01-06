Alma Chaqueña en El Fuerte El 10 de enero el grupo estará presentando su repertorio Este 10 de enero, Alma Chaqueña estará presentando su música en la 15° edición del Festival del caballo criollo, coleto y guardamonte en El Fuerte, departamento Santa Bárbara.

Este evento que reúne tradición, campo y música es una invitación a una jornada imperdible para disfrutar en familia y con amigos. Luego de una tarde de destrezas gauchas, las luces del escenario se encienden para recibir una cartelera artística de grandes figuras. La Juntada, Sentimiento Chamamecero, Fernando Rojas, Sentimiento Mansero, Los Changos del Chamamé, Shannon Nuñez, Christian y su Grupo Revelación de Jujuy y David Gómez. Culminando con el gran cierre a cargo de Alma Chaqueña, la estrella de esta edición.

Los hermanos Palavecino, Ana y Martín en la voz, junto a su hermano violinista Facundo, abrazan el folclore desde siempre la cuna, tanto por el parentesco directo de quienes fueron pioneros de la música chaqueña en el país como El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas.

En el 2014, nace Alma Chaqueña, tras ser invitados por Jorge Rojas en el festival de Cosquín, lugar donde se da origen a la magia y todo este sueño anhelado del camino de la música, presentándose luego en festivales de renombre como en el Festiva Nacional de Doma y Folclore (Jesús María), Festival de La Vendimia, Festival del Trichaco, Cultura Nativa, Teatro Luxor, entre otros.

Y continúan su recorrido ganando cada vez más terreno y experiencia a lo largo de sus presentaciones, compartiendo escenario con artistas ya consagrados.